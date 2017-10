Villarreal (Španělsko) - Brankář Jan Laštůvka si v prvním poločase pořádně nesáhl na míč a mezi 41. a 44. minutou ho musel dvakrát lovit ze sítě. Po přestávce ale fotbalisty Slavie podržel a přispěl k cenné remíze 2:2 ve 3. kole Evropské ligy ve Villarrealu. Navzdory ztracenému vedení 2:0 nerozhodný výsledek bral.

"Je to škoda, ale zase musíme stát nohama na zemi. Myslím, že asi dobrý bod. Všichni víme, jakou má Villarreal kvalitu. I když jsme zápas rozehráli velice dobře a vedli jsme 2:0, zbytečně jsme si nechali dát ke konci poločasu dva góly. Villarreal je na tom velice dobře s míčem, takže druhý poločas jsme byli spíš zataženi v bloku a uválčili tu ten bod," řekl novinářům Laštůvka.

Snižující gól inkasoval v 41. minutě po brejku a střele Manuela Triguerose. "Je to velká škoda, do té doby neměli prakticky nic. Možná jsem mohl trochu déle stát, ale chtěl jsem si hráče trochu připravit, ať to dá po mé pravé straně. Ale bylo to do otevřené obrany a mohl to dát kamkoliv," konstatoval Laštůvka.

Hned za necelé tři minuty ho střelou k tyči překonal Carlos Bacca. "Bohužel Bacca je velký hráč. Udělal to tak, jak to udělal. Zakončení bylo přímo k tyči, až za háčky se tomu říká. Nešlo moc dělat," dodal pětatřicetiletý gólman.

V druhé půli se blýskl hlavně při Baccaově úniku ze strany v 68. minutě. "Nějak jsme zaspali, někdo se tam nevrátil. I když jsme na sebe křičeli. Asi někdo neslyšel. Bacca šel z pravé strany, kdybych to nechytil, to už bych byl hodně naštvaný," uvedl Laštůvka.

"Dostal jsem dva góly, takže nemůžu vůbec nic oslavovat. Kdybych nedostal první dva, tak jsme vyhráli 2:0. Ale jednotlivci jdou stranou, my hrajeme jako tým," dodal bývalý reprezentant.

Do branky se vrátil po zdravotních problémech, kvůli nimž nechytal o víkendu ligu v Karviné, odkud do Slavie v létě přišel. "Měl jsem nějaké problémy. Přes repre pauzu jsme si plánoval, že budu více trénovat, ale bohužel jsem nemohl. Možná na mě taky byla trošku ta pauza znát. Naposledy jsem chytal s Brnem, pak byla repre pauza, v Karviné jsem taky nehrál a teď ještě takový těžký zápas. Ale já stejně, i kdybych nedostal gól, tak bych byl nespokojený," řekl Laštůvka.

Po zranění Simona Deliho se musel po přestávce přesunout na post stopera Michal Frydrych. "On už stopera hrál. Bylo to hodně o komunikaci. Villarreal se snaží hrát přihrávky mezi stopery, takže šlo o to, abychom něco nezaspali. Museli jsme hodně komunikovat, kdybychom na sebe nemluvili, stálo by nás to remízu. Gólman, který mlčí, jako by nebyl," dodal Laštůvka.