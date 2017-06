Praha - Do systému eReceptů je půl roku před spuštěním zapojena necelá čtvrtina lékařů, meziměsíčně jich přibylo 2500. Připojena je už naopak většina lékáren. Na dnešním setkání s novináři to řekli zástupci Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). V Česku se vydá 60 až 70 milionů papírových receptů ročně, od 1. ledna příštího roku bude vydávání elektronických receptů pro všechny lékaře povinné. Přístup k systému bude z webu epreskripce.cz.

"Obávali jsme se, že největší nápor žádostí uživatelů přijde v posledních dnech letošního roku. Snažíme se několik měsíců apelovat a funguje to. Za poslední měsíc nárůst o 2500 meziměsíčně," uvedl Petr Koutský z odboru IT SÚKL. V systému je nebo zpracováváno je asi 10.000 lékařů z odhadových 45.000 až 50.000 v Česku. "Aktuálně do systému připutuje asi 75.000 eReceptů, což je asi pět procent a číslo každý měsíc roste," vysvětlil ředitel SÚKL Zdeněk Blahuta.

Nejběžnější forma předání pacientovi bude podle vedoucí oddělení eReceptu v SÚKL Renaty Golasíkové podobná jako v současnosti, tedy vytištěná papírová průvodka s kódem. Místo razítka a podpisu lékaře bude nově elektronický podpis. Další možností bude SMS na mobilní telefon, email se zašifrovaným souborem PDF nebo zobrazení receptu ve webové nebo mobilní aplikaci. Obsahuje dvanáctimístný kód s číslic a písmen, také ve formě čárového a 2D kódu. Lékárník ho může načíst čtečkou nebo zadat ručně.

Novinkou bude také možnost předepsat léky bez návštěvy lékaře. "V situaci, kdy lékař uzná za vhodné, že nemusí pacienta vidět, může mu recept poslat na dálku. Třeba u chronických pacientů nebo antikoncepce," dodala Golasíková. Lékař zároveň bude schopen v případě potřeby recept vystavit po přihlášení do aplikace i odjinud než z počítače ve své ordinaci.

Lékárník recept načte z papíru či elektronického zařízení a do úložiště zaznamená výdej léku. I nadále bude mít možnost lék zaměnit za jiné balení nebo obdobný přípravek. Lékař si to může v systému zpětně ověřit a zkontrolovat, zda si pacient lék vyzvedl.

Přístup ke všem svým receptům bude mít zpočátku jen pacient. Lékař vidí jen ty, které sám předepsal, lékárník jen ty, které vydal. Do budoucna se počítá i s takzvaným lékovým záznamem, tedy kompletním přehledem o všech vystavených receptech přístupným pro ošetřujícího lékaře. Nutná je podle ředitele Blahuty změna legislativy, očekává ji během příštího roku. Systém bude také schopen automaticky kontrolovat duplicity a nežádoucí interakce léků.

Vytvoření systému a jeho čtyřletá podpora a rozvoj vyšel SÚKL na 14 milionů korun. Samotný provoz pak vyjde na 100.000 korun měsíčně. Systém podléhá přísným bezpečnostním pravidlům, veškerá komunikace je šifrovaná. "Je zařazený mezi významné systémy státní správy, od ledna se dá předpokládat, že bude zařazený mezi systém takzvaně kritické," doplnila Golasíková.

Elektronické recepty zavedl v Česku zákon v roce 2007. Od roku 2018 bude pro lékaře předepisování eReceptů povinné. Ministerstvo zdravotnictví počítá se zmírněním povinnosti v situacích, kdy bude výpadek elektřiny či internetu, nebo lékař nebude mít z terénu připojení.

Systém eReceptů provozovala pro SÚKL od roku 2012 firma Tronevia, která nyní vede s ústavem soudní spor o práva nakládání s aplikacemi. Původně úložiště elektronických receptů dodala firma Aquasoft, která také pomáhala ústavu zprovoznit nynější náhradní řešení. Náklady na původní řešení byly podle Blahuty asi dva miliony korun měsíčně.