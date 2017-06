Praha - Do sněmovních voleb se pravděpodobně zapojí nejméně 16 stran a hnutí. Právě tolik jich k dnešnímu dni figuruje v seznamu, který na svém webu zveřejnil Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. V přehledu oznámení o financování volební kampaně a zřízení volebního účtu chybějí ze zavedených stran například KSČM nebo koalice KDU-ČSL a Starostů.

Nováčky na volební scéně jsou naopak letos zaregistrovaná hnutí Cesta odpovědné společnosti a Referendum o Evropské unii, v jehož čele stojí bývalý místopředseda Svobodných František Matějka. Program Matějkova uskupení je dán zejména jeho názvem a soustředí se na prosazování svobodného konání. Vizí druhého z hnutí je "odpovědná společnost sounáležitosti", přičemž "současný neblahý stav společnosti je způsoben extrémním individualismem".

Kromě ANO 2011, ČSSD, ODS, TOP 09 a hnutí SPD Tomia Okamury jsou na seznamu úřadu rovněž Piráti, Svobodní a Zelení, z neparlamentních stran pak Realisté a Rozumní. Volební účet mají také České hnutí za národní jednotu, Národní demokracie a Občanská demokratická aliance. Zaregistrovat k volbám se musejí do 15. srpna.

Volební účty musely strany nahlásit úřadu do pěti dnů od vyhlášení termínu sněmovních voleb ve Sbírce zákonů, tedy před 10. květnem. Volby se uskuteční 20. a 21. října a žádná ze stran či hnutí nebude moci za volební kampaň utratit více než 90 milionů korun a výdaje zveřejnit na účtu. Úřad na to má dohlížet a za překročení limitu bude moci udělovat sankce.

Zatím není zcela zřejmé, co všechno by strany měly nebo nemusely do nákladů započítat. Úřad na webu uveřejnil pouze reakce na nejčastěji kladené dotazy. Vyplývá z nich, že například majitelé nemovitostí by se měli u úřadu zaregistrovat, pokud se o své vůli rozhodnou některou stranu propagovat například plakátem na plotě svého domu. Registrovat by se měli i iniciátoři negativní kampaně vůči některé ze stran. Za volební kampaň naopak nebudou pokládány příspěvky na sociálních sítích, pokud nebudou propagovány.