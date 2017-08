Praha - Do sněmovních voleb by se letos mohlo přihlásit 28 stran a hnutí, což je o čtyři více než při předchozích volbách před čtyřmi lety. Vyplývá to ze seznamu, který na svém webu zveřejnil Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Počet uskupení, která se skutečně rozhodla kandidovat, bude znám za dva týdny. Lhůta pro nominace končí v úterý 15. srpna.

Z nováčků do voleb míří pražská Společnost proti developerské výstavbě v Prokopském údolí, která získala registraci jako politické hnutí teprve před necelými dvěma týdny. Primárním cílem hnutí, které se snažilo neúspěšně prosadit už v minulých komunálních volbách, je podle jeho webu "zabránit nevratnému poškození Prokopského a Dalejského údolí bezohlednou výstavbou".

Mezi nová uskupení patří i hnutí Cesta odpovědné společnosti s filozoficky pojatými cíli a Referendum o Evropské unii, v jehož čele stojí bývalý místopředseda Svobodných František Matějka.

Kromě ANO 2011, ČSSD, ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Starostů a hnutí SPD Tomia Okamury jsou na seznamu úřadu rovněž Piráti, Svobodní a Zelení, Strana práv občanů nebo Severočeši.cz, kteří mají zastoupení v Senátu. Z dalších stran na soupisce figurují například Realisté, Rozumní, Občanská demokratická aliance nebo Národní socialisté, které zakládal expředseda ČSSD Jiří Paroubek.

Nechybějí ani Národní demokracie, Řád národa, Blok proti islamizaci a Dělnická strana sociální spravedlnosti. Na seznamu jsou tradičně monarchistická strana Koruna Česká, Česká strana národně sociální, České hnutí za národní jednotu a uskupení Občané městu, město občanům.

Volební účty měly strany nahlásit úřadu do pěti dnů od vyhlášení termínu sněmovních voleb ve Sbírce zákonů, tedy před 10. květnem. Volby se uskuteční 20. a 21. října a žádná ze stran či hnutí nebude moci za volební kampaň utratit více než 90 milionů korun a výdaje zveřejnit na účtu. Úřad na to má dohlížet a za překročení limitu bude moci udělovat sankce.

K předčasným sněmovním volbám v roce 2013 se přihlásilo 24 politických seskupení. Bylo jich o tři méně než při volbách v roce 2010. Ve všech krajích ovšem kandidátní listiny předložilo 17 stran, což bylo naopak o dvě více.