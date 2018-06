Slavkov u Brna (Vyškovsko) - Do Slavkova u Brna se dnes sjelo 1020 automobilových a motocyklových veteránů na jeden z největších srazů těchto vozidel ve střední Evropě. Návštěvníků bylo zhruba 8000, což znamená patrně rekord v historii 17 ročníků, řekla ČTK za organizátory Veronika Slámová. Poprvé sraz po loňské pauze pořádala společnost Zámek Slavkov - Austerlitz. Nejstarším vozidlem byla motorka JAP, které bylo 100 let, nejstarší auta pocházela z 20. let.

"Nejmladším bylo hraničních 30 let, tedy rok výroby 1988. Přijeli i někteří mladší, ale ty jsme neregistrovali," řekl vedoucí odborné komise Pavel Opletal. Ve Slavkově bylo možné najít průřez automobilového průmyslu od meziválečné doby.

Opletal vyzdvihl například Saab Sonett z roku 1972, C1 Corvette z roku 1955, Buick z roku 1936, předválečný Rolls Royce, české Z5, aerovky. Také například renaulty a citroëny ze 40. a 50. let. "Přijela také sportovní auta, například Ferrari a výjimečný kus Porsche Spyder z roku 1984," poznamenal Opletal.

Na sraz přijeli kromě majitelů aut ze střední Evropy například i Angličané a Němci. "Auta jsou to krásná, dědí se z generace na generaci a lidé si je předávají a starají se o ně," řekl Opletal.

Letošní sraz byl koncipovaný do prvorepublikové doby vzhledem ke stému výročí Československa. Lidé tam našli také zajímavý doprovodný program. Například fotokoutek, stylovou tančírnu či přehlídku dobové módy. Majitelé veteránů mohli také využít burzu náhradních dílů.