Praha - Do Síně slávy českého hokeje budou příští týden uvedeni mistr světa z roku 1985 Jaroslav Benák, dlouholetý lékař československé reprezentace Otto Trefný a in memoriam Stanislav Prýl a Luděk Čajka. Zařadí se do elitní společnosti české a československé hokejové historie, která má nyní 126 členů.

Oceněni budou ve středu 13. listopadu v prostorách Síně slávy v obchodním domě Harfa a následně i před zápasem české reprezentace proti Finsku, který bude součástí ruského turnaje Channel One Cup.

Pětapadesátiletý Benák patří mezi výrazné obránce své generace, vedle triumfu na světovém šampionátu v Praze 1985 se podílel i na zisku stříbrné medaile na olympijských hrách v Sarajevu o rok dříve. Odchovanec Havlíčkova Brodu má ve sbírce i další medaile z MS, s Duklou Jihlava získal čtyři extraligové tituly.

O třicet let starší Trefný byl dlouholetým lékařem československé reprezentace, se kterou se zúčastnil řady světových šampionátů i šesti olympijských her. V letech 1972, 1976, 1977 a 1985 byl součástí realizačních týmů na zlatých šampionátech. Více než 30 let byl pak členem zdravotní komise Českého svazu ledního hokeje.

Prýl a Čajka budou do Síně slávy uvedeni in memoriam. Někdejší pardubický útočník Pryl je medailistou z olympijských her i MS. V reprezentaci nejčastěji nastupoval s Václavem Nedomanským a Josefem Černým, kteří již byli mezi legendy domácí hokejové historie uvedeni. Za národní tým odehrál 97 zápasů, ve kterých střelil 49 branek. Prýl zemřel v březnu 2015 ve věku 72 let.

Čajka zemřel v únoru 1990 na následky zranění, které utrpěl v ligovém zápase v Košicích. Zlínský obránce po nárazu hlavou do mantinelu utrpěl frakturu prvního a druhého krčního obratle a vážně si poškodil míchu. V nemocnici zemřel 40 dní po utkání v 26 letech. Bronzový medailista z MS 1987 byl v té době pevnou součástí reprezentace.

V průběhu utkání české reprezentace proti Finsku budou oceněni i útočník Litvínova David Skuhrovec a brankář Jihlavy Daniel Šťastný, kteří převezmou Ceny Oldřicha Machače za činy fair play.

Skuhrovec opravil v zápase osmých tříd verdikt rozhodčího, který uznal gól, i když puk nepřešel brankovou čáru. Šťastný v rozhodujícím zápase play off extraligy staršího dorostu upozornil rozhodčí, že branku, kterou obdržel a kterou sudí pro domnělý faul na gólmana neuznal, byla regulérní.