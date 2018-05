Kodaň - Čeští hokejisté nastoupí po čtvrteční výhře nad Ruskem (4:3 v prodloužení) dnes na mistrovství světa proti Bělorusku (20:15) jen s drobnými změnami v sestavě. Podle pokračující rotace brankářů nahradí Davida Ritticha Pavel Francouz a do hry by se měl zařadit osmý obránce Jakub Krejčík.

"Sestava bude podobná. Jen jsme se rozhodli, že budeme hrát asi na osm obránců a dvanáct útočníků," řekl novinářům asistent Jiří Kalous. Mimo sestavu zůstane spolu s Robertem Kousalem i Filip Chytil, který proti sborné z pozice třináctého útočníka do hry nezasáhl.

Bělorusové zatím prohráli všechny čtyři duely a po třetím utkání dokonce vyměnili trenéra. Davea Lewise nahradil jeho asistent Sergej Puškov. "Viděli jsme jejich zápasy a je to tým, který sice ještě nevyhrál, nicméně my si nemůžeme dovolit kohokoliv podcenit," uvedl Kalous.

Česká reprezentace se s Běloruskem na světových šampionátech utkala osmkrát a pokaždé vyhrála při celkovém skóre 36:9. Loni v Paříži svěřenci trenéra Josefa Jandače zvítězili 6:1. Z celkových 15 utkání uspěli Bělorusové pouze jednou, když v dubnu 2011 v Euro Hockey Challenge doma v Minsku zvítězili 3:2 po samostatných nájezdech.

"Je důležité si dát pozor na jejich protiútoky, protože z nich umí zahrozit. To si musíme určitě pohlídat. Musíme si dát pozor na vylučování, abychom nenabídli soupeři nějaké přesilové hry," podotkl Kalous.

Zatímco Bělorusko bojuje o záchranu v elitní kategorii, český tým se může v tabulce posunout na pozice zaručující čtvrtfinále. O bod zaostává za čtvrtým Slovenskem a o tři za třetím Švýcarskem.

"Máme za sebou zápas s Ruskem s dobrým koncem. Určitě to dodá další sebevědomí týmu. Věřím, že budeme pokračovat ve výkonech, s kterými jsme začali, a přejeme si všichni, aby ještě stoupaly," uvedl Kalous.

Na pátý pokus by Češi rádi poprvé vstřelili první branku v utkání. Zatím pokaždé se dostal v Kodani do vedení jejich soupeř. "My na to upozorňujeme a ukazujeme si to," řekl Kalous, ale s výkonem v úvodním dějství proti Rusku byli čeští trenéři spokojení.

"Bohužel se tam stala chyba, kdy se sjeli dva hráči k jednomu, propadli jsme a odražený kotouč se dostal k soupeři, který skóroval. Jinak ta třetina oproti jiným zápasů byla mnohem lepší. Troufám si tvrdit, že byla nejlepší v průběhu celého turnaje. Věřím, že to bude dobré a bez té chybičky," doplnil Kalous.

Utkání s Ruskem rozhodli útočníci David Pastrňák (2+1) a David Krejčí (1+3), kteří zasáhli do hry hned po čtvrtečním ranním příletu z Bostonu. "Strašně moc týmu pomohli. Doufám, že se trošku vyspali a dostanou se rychle do správného časového režimu," prohlásil Kalous.

Pochvaloval si, že klapala souhra Pastrňáka a Krejčího s levým křídlem Dmitrijem Jaškinem. "Ta spolupráce byla výborná. Dima Jaškin jim dělá hodně prostoru. Pracuje před brankou, otvírá jim prostor pro kreativitu a zakončení. I svým důrazem v osobních soubojích jim hodně pomáhá, v tom zápase si to sedlo. Doufejme, že to bude pokračovat dál," řekl Kalous.

Proti sborné byl ve třetí třetině druhým nejméně vytěžovaným bekem v českém týmu ten nezkušenější, Radko Gudas. "V určitých momentech už toho měl opravdu hodně, protože je hodně vytěžovaný. Tak jsme trošinku rozkládali síly, protože máme další zápas po sobě," vysvětlil Kalous.

Dnešní dobrovolné rozbuslení absolvovali jen někteří hráči a část z nich v teplákových soupravách. "Je to příjemnější, že se člověk nemusí oblékat do celé výstroje kvůli patnácti minutám. V Americe jsme chodili v juniorce pořád takhle," uvedl Hronek.

Pravděpodobná sestava ČR na zápas s Běloruskem (20:15): Francouz - Gudas, Šulák, Hronek, Moravčík, D. Sklenička, Jordán, Polášek, Krejčík - Hyka, Faksa, Červenka - Řepík, Nečas, D. Kubalík - Pastrňák, Krejčí, Jaškin - Nestrašil, Plekanec, Horák.