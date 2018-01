Vzácný a téměř pět stovek let starý tisk pocházející z pražské židovské komunity se 16. ledna 2018 navrátil do sbírek Židovského muzea v Praze. Našel se v americké aukční síni, její ředitel Daniel Kestenbaum tisk předal řediteli Židovského muzea v Praze Leo Pavlátovi. Aukční síň tisk stáhla z dražby poté, co se jeho poslední majitel, jeruzalémský akademik, který zůstává v anonymitě, rozhodl do Prahy ho vrátit.

Praha - Vzácný, téměř pět set let starý tisk pocházející z pražské židovské komunity se dnes navrátil do sbírek Židovského muzea v Praze. Jeho řediteli Leo Pavlátovi ho předal ředitel americké aukční síně Kestenbaum & Company Daniel Kestenbaum. Aukční síň ho stáhla z dražby poté, co se jeho poslední majitel, jeruzalémský akademik, který zůstává v anonymitě, rozhodl vrátit ho do Prahy.

Pracovníci Židovského muzea v Praze mají v náplni své práce také sledovat světový trh s uměním, starožitnostmi a judaiky a vyhledávat mezi katalogy aukčních síní věci, které by mohly pocházet z tuzemských židovských obcí. Upozornili americkou aukční síň, která vešla v kontakt s majitelem knihy. Kestenbaum dnes novinářům tlumočil jeho rozhodnutí.

"Rozhodl jsem se vrátit ho do Prahy ze dvou důvodů: kdybych tuto žádost odmítl, znamenalo by to pokračování krádeží na židovském obyvatelstvu, které zahájili němečtí nacisté. Za druhé mě velice oslovil, až ohromil přístup Židovské obce v Praze při snaze o navrácení toho tisku, velice rád podpořím tento cíl," citoval majitele tisku. "Pokud by takto vzorným způsobem postupovali všichni, jistě by se podařilo navrátit další předměty ze sbírek jejich předválečných majitelů a bylo by možno sdílet jejich moudrost a poslání," doplnil Kestenbaum.

Pohřešovanou knihu o hebrejské gramatice napsal italsko-židovský lékař Abraham ben Meir de Balmes. Svazek, v němž se pokusil o filozofický rozbor stavby hebrejského jazyka, je jedním z prvních děl, jež pojednává větnou skladbu jako samostatné gramatické odvětví. Knihu vydal v roce 1523 v hebrejštině a latině pod názvem Mikne Avram - Peculium Abrae benátský nakladatel Daniel Bomberg.

Kniha byla původně majetkem knihovny pražské židovské obce. Dalším vlastníkem byl Ze’ev Ben-Haim z Haliče, který v roce 1933 emigroval do Palestiny. V Izraeli prožil úspěšnou akademickou kariéru. Po jeho smrti koupil roku 2013 knihu mladší izraelský badatel, který si přál zůstat v anonymitě. Knihu nabídl k prodeji přes aukční síň.

V době od konce druhé světové války do roku 1989 bylo mnoho sbírkových předmětů z muzea odneseno a ilegálně vyvezeno z Československa. V muzeu byl v letech 1942 až 1945 shromážděn téměř veškerý movitý kulturní majetek Židů z území tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava. Je proto pravděpodobné, že judaika bohemikálního původu objevující se na trhu s uměním jsou pohřešovanými předměty právě z Židovského muzea v Praze. Muzeum proto nabízí všem, kdo takové předměty vlastní nebo uvažují o jejich koupi, bezplatné konzultace a ověření, zda předměty nepocházejí z pražské sbírky.