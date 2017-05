Paříž - Útočník David Pastrňák přijel na hokejové mistrovství světa v Paříži jako nejproduktivnější český hráč v základní části NHL, v úvodních dvou utkáních se ale střelecky neprosadil. Vycházející hvězda Bostonu však zůstává v klidu a věří, že se v dalších zápasech dočká.

"Hlavní je, že se do šancí dostávám. Už je otázka času, kdy to přijde. Bělorusku jsme dali šest gólů, tak jsme to nepotřebovali. Doufám, že mi to tam spadne brzo. Když ale dáme i příště šest branek, tak je jedno, kdo je dává," řekl Pastrňák po sobotní výhře 6:1 nad Běloruskem.

Již po svém příjezdu do dějiště šampionátu zdůraznil, že je pro něj klíčový úspěch týmu a ne jeho osobní statistiky. "Chci podávat co nejlepší výkony a pomáhat týmu. Jakýmkoliv způsobem. Jestli to bude nahrávkami, góly nebo blokováním střel, budu se to snažit dělat," uvedl dvacetiletý útočník, jenž v 75 zápasech základní části NHL nasbíral 70 bodů za 34 gólů a 36 asistencí.

První zápas mistrovství odehrál Pastrňák s Tomášem Plekancem a Romanem Červenkou, stejně jako na loňském MS. V průběhu sobotního utkání ale začal místo Červenky ve formaci hrát Jakub Voráček. V jednom útoku se tak sešly tři největší hvězdy výběru.

"Myslím, že nám to pomohlo. 'Červus' pak dál gól, stejně jako 'Voras'. Týmově to pomohlo. A osobně? 'Voras' je světový hráč, hrálo se mi s ním dobře," řekl Pastrňák, který ale nechtěl dělat předčasné závěry. "Těžko říct, jak nám to bude vyhovovat. Hráli jsme spolu půlku zápasu, ale bylo to dobré," řekl.

Další test čeká národní tým a Plekancovu formaci v pondělním zápase s Finskem.