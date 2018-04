Cleveland - Do Rokenrolové síně slávy byli v Clevelandu v noci na dnešek uvedeny kapely Bon Jovi, The Cars, Dire Straits a Moody Blues. Posmrtně se téže pocty dostalo zpěvačkám Nině Simoneové a Sister Rosettě Tharpeové. Šestici interpretů už loni vybralo 1000 osobností hudebního průmyslu z 19 nominovaných.

U příležitosti uvedení do síně slávy se často sejdou i kapely, které už se rozpadly. Letos to platilo o Dire Straits, kteří nevystoupili od roku 1992. "Byla to noc nostalgie, s důrazem na heslo 'lepší pozdě, než nikdy'," poznamenala agentura Reuters.

Na nostalgickou strunu zabrnkala i zpěvačka Mary J. Bligeová, která do síně slávy uvedla zpěvačku a bojovnici za občanská práva Ninu Simoneovou. Označila ji za "velekněžku soulu" a dodala, že Simoneová, která zemřela v roce 2003, dokázala zazpívat cokoli, ale vše zpívala po svém.

Rokenrolová síň slávy se rozrostla také o americkou gospelovou zpěvačku a kytaristku Sister Rosettu Tharpeovou, která zemřela v roce 1973. "Je úžasné, že Tharpe byla letos uvedena," řekl šéf Rokenrolové síně slávy Greg Harris. "Ona ovlivňovala ty, kteří ovlivňují," řekl o hudebnici, která byla známá i jako skvělá kytaristka s vlivem na Johnnyho Cashe nebo Chucka Berryho.

Skupina Bon Jovi své uvedení mezi nejslavnější rockové kapely využila k tomu, aby se na jednom pódiu sešla se svým bývalým kytaristou Richiem Samborou a původním baskytaristou Alekem Johnem Suchem. Kapela, která vznikla na počátku 80. let v New Jersey, rozradostnila své fanoušky hity jako je Shot Through The Heart, It's My Life a Livin' on a Prayer.

Na clevelandském večeru se v sobotu vzpomínalo i na umělce, kteří zemřeli v roce 2017. The Killers zahráli hity Toma Pettyho American Girl a Free Falling. Ann Wilson z kapely Heart a Jerry Cantrell z Alice in Chains vzdali hold zpěvákovi skupiny Soundgarden Chrisi Cornellovi interpretací hitu z roku 1994 Black Hole Sun.

Do síně slávy mohou být umělci vybráni nejdříve 25 let po vydání svého prvního alba nebo singlu.