New York - Pearl Jam, Tupac Shakur, Yourney, Yes, Electric Light Orchestra a Joan Baezová. To jsou hudební skupiny a osobnosti, na které v příštím roce čeká vstup do americké Rock'n'rollové síně slávy.

Informoval o tom časopis Rolling Stone.

Ceremonie uvedení nových členů se bude konat v brooklynském středisku Barclays sedmého dubna 2017. Upravenou verzi bude později vysílat televizní stanice HBO a rozhlasová stanice SiriusXM. Informace o prodeji vstupenek budou oznámeny v lednu příštího roku.

Umělci mohou být vybráni do Rock'n'rollové síně slávy 25 let poté, co vydali své první album nebo singl. Rok 2017 je první, kdy do ní mohli vstoupit Pearl Jam a Tupac Shakur. Ti se v síni slávy také stanou prvními zástupci generace umělců, jež zahájila svou kariéru v 90. letech minulého století.

Rockoví titáni Yes naopak vstupují až 26 let poté, co se jejich okno pro možné zapsání do síně slávy otevřelo. "Je to trochu jako čekat na vlak," komentoval to kytarista Steve Howe. "Ale nelituju toho čekání. Mám pocit, že teď je to asi správná chvíle," dodal.