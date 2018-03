Ani jeden z pěti pasažérů nepřežil nehodu, při níž se v neděli večer zřítil v New Yorku vrtulník do řeky East River. Na snímku policejní čluny pátrají po vrtulníku.

Ani jeden z pěti pasažérů nepřežil nehodu, při níž se v neděli večer zřítil v New Yorku vrtulník do řeky East River. Na snímku policejní čluny pátrají po vrtulníku. ČTK/AP/neuveden

New York - Ani jeden z pěti pasažérů nepřežil nehodu, při níž se v neděli večer zřítil v New Yorku vrtulník do řeky East River. Zachránit se podařilo jenom pilotovi, informovala dnes policie.

Původní zpráva hovořila o dvou mrtvých. Policejní mluvčí uvedl, že dvě osoby přišly o život na místě a tři byly v kritickém stavu hospitalizovány a později v nemocnici zemřely. Pilot se z kabiny vyprostil a podařilo se ho zachránit. Jeho stav je dobrý a mohl už být z nemocnice propuštěn.

Lehký jednomotorový vrtulník Eurocopter AS350, který má kapacitu šest lidí včetně pilota, se zřítil do řeky krátce po sedmé večer místního času. Podle policie byl vrtulník registrován u firmy Liberty Helicopters, která pořádá vyhlídkové a charterové lety. V tomto případě šlo o soukromý výlet objednaný za účelem fotografování.

Na záběrech ze sociálních sítí bylo vidět, jak vrtulník dosedá na hladinu vody, jako by na ní měl přistát. Poté se přední částí potopil do vody.

"Je to velká tragedie. Potápěčům nějakou dobu trvalo, že ty lidi vyprostili," sdělil Daniel Nigro z newyorského hasičského sboru. Když se k vrtulníku dostali potápěči, byl stroj převrácen v hloubce deseti metrů. Voda měla teplotu kolem čtyř stupňů Celsia. Pasažéři byli připoutáni v sedadlech a popruhy bylo nutné přeřezat.

Podobné neštěstí se stalo v New Yorku v roce 2009, kdy se vyhlídkový vrtulník patřící podle AP téže společnosti srazil s malým soukromým letadlem nad řekou Hudson. Tehdy zemřelo devět lidí, včetně skupiny italských turistů.