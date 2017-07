Praha - Do poloviny srpna má být mírně chladněji a má víc pršet, než je v této části roku obvyklé. V příštím týdnu meteorologové očekávají přes den teplotní maxima kolem 22 stupňů Celsia, pak by se mělo oteplit. Vyplývá to ze čtyřtýdenního výhledu počasí, který dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

"Předpokládáme, že období od 24. července do 20. srpna 2017 bude jako celek teplotně slabě podprůměrné a srážkově nadprůměrné," uvedl ČHMÚ. Podobná situace podle meteorologů bude také v příštím týdnu. Nejteplejší by měl být v následujícím období první srpnový týden, kdy se teploty mají pohybovat přes den kolem 26 stupňů Celsia. V noci by mělo být po celé období kolem 12 stupňů.

Dlouhodobá průměrná teplota pro období následujících čtyř týdnů je 18,7 stupně Celsia. Nejtepleji bylo předloni, kdy průměr činil 21,5 stupně Celsia. Nejnižší průměr za posledních víc než 60 let meteorologové zaznamenali v roce 1987, bylo to 14,7 stupně.

Srážek podle záznamů vedených od roku 1951 spadlo zatím nejvíc v roce 1977, kdy meteorologové naměřili 150 milimetrů. Nejméně napršelo v roce 1971 s úhrnem 28 litrů na metr čtvereční. Průměrný úhrn srážek pro období mezi 24. červencem a 20. srpnem je 72 milimetrů.

Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje opakovaně ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se podle meteorologů pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.