Praha - Do přípravných tříd základních škol by opět mohly chodit děti, které mají takzvaný odklad věkem, neboť dosáhnou šesti let od září do prosince. Sněmovna dnes tuto poslaneckou změnu školského zákona podpořila. Jejím odpůrcům z řad ANO, KSČM a ČSSD se novelu nepovedlo zamítnout v prvním čtení. Část poslanců chystané vládní koalice se neztotožnila s odmítavým stanoviskem menšinové vlády ANO k předloze.

Poslanci vládního hnutí alespoň zablokovali schválení novely, která do školského zákona doplňuje dvě slova, už v úvodním kole projednávání. Předlohou se tak bude zabývat školský výbor dolní komory.

Ministr školství v demisi Robert Plaga (za ANO) zdůvodnil odmítavé stanovisko vlády tím, že vyzrálé a nadané pětileté děti mohou jít k předčasnému zápisu do první třídy. Přípravné třídy slouží podle ministerstva dětem, které přes svůj věk nejsou na školní docházku připraveny.

Školský zákon umožňuje od loňského září přijímat do přípravných tříd jen děti s povoleným odkladem povinné školní docházky. Děti, které by měly takzvaný odklad věkem, opomíjí. Tyto děti mají možnost buď zůstat v mateřské škole, nebo nastoupit předčasně do první třídy základní školy. Podle tvůrců novely z řad KDU-ČSL, Pirátů, ODS, ČSSD, TOP 09 a STAN ani jedno řešení není pro tyto děti dobré. Podle lidovce Jana Čižinského je až čtvrtina šestiletých dětí kvůli datu narození diskriminována.

Do přípravných tříd by podle novely mohli rodiče znovu hlásit i děti na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení. Úprava může být podle autorů novely klíčová i pro splnění zákonného požadavku na alespoň deset dětí v přípravné třídě.