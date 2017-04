Ilustrační foto - Předseda poslanců ČSSD Michal Kraus tvrdí, že nic špatného neudělal, a nevidí proto důvod, proč by měl opustit třeba právě funkci šéfa sněmovního klubu. Kraus to 10. ledna řekl novinářům a dodal, že jedinou chybu udělal, když prý "naletěl podvodníkovi", za kterého označil podnikatele Františka Riga. Kraus teď čelí otázkám kvůli čtyři roky staré cestě do Ghany, kde byl spolu s Rigem u jednání o investicích do továrny na zpracování kakaových bobů. Z obchodu nakonec sešlo. ČTK/ČTK