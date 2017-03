Praha - Do Prahy se příští rok vrátí americká heavymetalová skupina Metallica. Vystoupí 2. dubna v O2 Areně v rámci WorldWired tour k loni vydané desce "Hardwired...To Self-Destruct". Klasický předprodej začne letos 24. března. Uvedla to dnes pořádající agentura Live Nation.

Metallica naposledy v Praze koncertovala v roce 2014 na holešovickém výstavišti na festivalu Aerodrome se speciální show s názvem By Request (Na požádání) složenou ze skladeb na přání tuzemského publika. Předtím hrála v roce 2012 v Edenu k 20. výročí vydání svého nejslavnějšího "černého" alba.

Metallica dnes oznámila termíny evropské části svého turné, která začne letos v září a potrvá až do května příštího roku. Zahrnuje čtyři desítky vystoupení ve velkých evropských městech, jako je Londýn, Paříž, Helsinki, Vídeň, Budapešť, Amsterdam, Hamburk nebo Ženeva.

Dosud se v rámci současného turné nejvíce Česku přiblížila několika show v dánské Kodani. Dánsko považuje kapela za svou druhou domovskou zemi, protože odtud pochází bubeník Lars Ulrich.

Čtveřice ve složení Kirk Hammett (kytara), Robert Trujillo (baskytara), Lars Ulrich (bicí) a lídr kapely James Hetfield (zpěv, doprovodná kytara) vydala své poslední album loni 18. listopadu po osmi letech. Dva disky obsahují celkem 80 minut hudby.

Metallicu založil v roce 1981 v Los Angeles Lars Ulrich spolu Jamesem Hetfieldem. Trash metalová kapela získala velký ohlas na své desky Ride the Lightning z roku 1984 a Master of Puppets z roku 1986. Druhá z nich se stala prvním metalovým albem, které zařadila americká Kongresová knihovna do Národního registru nahrávek. Mezi hudební superhvězdy pak kapelu katapultovala deska Metallica (černé album) z roku 1991.

Vstupenky na pražský koncert budou stát od 1300 do 3100 Kč. K dispozici budou i VIP balíčky v cenách od 5699 do 64.200 Kč. Každý zákazník, který si zakoupí vstupenku na koncert, obdrží nové album "Hardwired...To Self-Destruct", a to buď jako fyzický nosič, nebo v digitální podobě. Předkapelou budou norští Kvelertak.