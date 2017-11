Praha - Britská heavymetalová legenda Iron Maiden vystoupí 20. června příštího roku na pražském letišti v Letňanech. Koncert se uskuteční v rámci evropského turné s názvem Legacy Of The Beast World Tour, která začne v estonském Tallinnu 26. května. Jako předkapela se představí Killswitch Engage, informoval ČTK za pořádající agenturu Live Nation Petr Novák.

Do České republiky se Iron Maiden vrátí po dvou letech po úspěšném celosvětovém turné v letech 2016 až 2017 na podporu svého alba The Bookof Souls. Koncept nového turné Legacy Of The Beast World Tour byl inspirován mobilní hrou Iron Maiden a stejnojmennou komiksovou knihou, proto bude scéna obsahovat řadu různých, ale vzájemně propojených světů. Na koncertech zazní především skladby z osmdesátých let s několika překvapeními z pozdějších alb.

"Jak naši fanoušci dobře vědí, od doby, co se Bruce (zpěvák Dickinson) a Adrian (kytarista Smith) znovu připojili k Maiden na počátku milénia, přistupujeme k jednotlivým turné v určitém cyklu - střídáme turné k novým albům s turné History/Hits. Rádi takhle pracujeme z mnoha důvodů, a to nejenom proto, že tenhle systém dává skupině příležitost hrát jak nový materiál, tak i starší hity, o kterých víme, že je fanoušci vždy rádi slyší. Takhle to je vždy čerstvé pro naše fanoušky, ale i pro nás," uvedl manažer Iron Maiden Rod Smallwood.

Předprodej vstupenek na pražský koncert v cenách od 1490 do 1950 korun bude zahájen 24. listopadu. Poslední pražský koncert Iron Maiden v červenci loňského roku na pražském fotbalovém stadionu Eden navštívilo přibližně 28.000 lidí.

Iron Maiden jsou považováni za jednu z nejvlivnějších metalových kapel. Prodali téměř 90 milionů alb a odehráli více než 2000 vystoupení v 58 zemích po celém světě. Doposud vydali 16 studiových desek.