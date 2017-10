Praha - Koncem dubna příštího roku zahraje v Praze britský hudebník Roger Waters. Spoluzakladatel legendární skupiny Pink Floyd přijede do Česka v rámci svého evropského turné Us + Them. Fanouškům nabídne program kombinující novinky, skladby ze svých sólových alb i klasické skladby skupiny Pink Floyd, informoval dnes ČTK Petr Novák z pořadatelské agentury Live Nation.

Čtyřiasedmdesátiletý zpěvák, skladatel a baskytarista zahraje v O2 areně 27. dubna. Předprodej vstupenek začne 6. října dopoledne. Naposledy Waters koncertoval v Praze v srpnu 2013, kdy posluchačům nabídl modernizovanou verzi slavného projektu The Wall.

Watersovo současné evropské turné Us + Them nese název skladby z alba Dark Side of the Moon, kterou skupina Pink Floyd vydala v první polovině sedmdesátých let. "Na turné představíme zcela novou show," ujišťuje Waters. "Bude to směs skladeb z mé dlouhé hudební kariéry, písničky z období s Pink Floyd a některé mé nové věcí," dodal umělec.

Roger Waters stál v polovině šedesátých let u zrodu kapely Pink Floyd. Jako autor většiny hudby a textů má lví podíl na legendárních konceptuálních albech kapely jako The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here nebo The Wall. Nedlouho po vydání nahrávky The Final Cut v roce 1983 Waters z kapely odešel a začal se věnovat své sólové hudební kariéře. Poslední album, Is This the Life We Really Want?, vydal letos v létě.