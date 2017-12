Praha - Francouzský šansoniér, skladatel a herec Charles Aznavour vystoupí 16. března příštího roku v pražském Kongresovém centru. Umělec arménského původu se do metropole vrátí po dvou letech. V programu nabídne své nejznámější písně. ČTK o tom za pořadatele informoval Jiří Sedlák.

Přestože je Aznavourovi již 93 let, koncert se uskuteční v rámci turné, které roku 2018 vede z Amsterdamu přes Prahu do Moskvy, Osaky, Tokya a Londýna. "Vůbec se necítím na umírání, to nechám těm, kteří jsou depresivní. Jsem optimista, jakého byste zřídka kde na světě našli," prohlásil zpěvák, který se narodil v roce 1924 v Paříži arménským rodičům.

Předprodej vstupenek v cenách od 1990 do 7990 Kč začne 21. prosince. Více informací se nachází na www.jmw.cz.

Aznavour zpívající v osmi jazycích za svou osmdesátiletou kariéru složil přes 1000 písní, nahrál desítky alb a prodal přes 100 milionů nahrávek. Je označován za "nového romantika, Napoleona šansonu, francouzského Franka Sinatru, nebo malého muže se smutnýma očima, který do francouzské hudby přinesl nostalgii, melancholii i dříve tabuizovaná témata". Na jeho pražském koncertu před rokem vedle starších písní zazněla i novinka Avec Un Brin De Nostalgie z předloňského alba Encores. "Je to poprvé, co jsem napsal album, které hovoří o mé minulosti," uvedl v jednom z rozhovorů Aznavour. Podle něho se v něm mísí "válka, hnutí odporu a místa, kam se chodilo se opíjet".

Hrál také ve více než 60 filmech, asi nejznámější roli ztvárnil ve snímku Francoise Truffauta Střílejte na pianistu. V anketě televizní stanice CNN byl Aznavour jmenován Největším umělcem 20. století. Spolupracoval se všemi mezinárodními hudebními hvězdami, jako jsou například Edith Piaf, Frank Sinatra, Elton John nebo třeba zpěvačka Zaz. Od letošního srpna má hvězdu na hollywoodském chodníku slávy.