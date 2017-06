Rakouský prezident Alexander Van der Bellen (vpravo) přicestoval 26. června vlakem na pražské Hlavní nádraží na dvoudenní oficiální návštěvu ČR. Před vchodem do Prezidentského salónku ho přivítal premiér Bohuslav Sobotka.

Praha - Na první návštěvu České republiky ve funkci rakouského prezidenta přijel do Prahy vlakem Alexander Van der Bellen. Na pražském Hlavním nádraží ho uvítal hradní ceremoniář Miroslav Sklenář a jednotka Hradní stráže. V historickém salonku nádražní budovy se pak s Van der Bellenem setkal premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Jednali spolu o česko-rakouské hospodářské spolupráci, dopravní infrastruktuře a spolupráci ve vzdělávání. V úterý bude rakouský prezident jednat s českým kolegou Milošem Zemanem.

Van der Bellen k cestě do Prahy využil běžný vlakový spoj, který na druhé nástupiště přijel chvíli po 17:00 s několikaminutovým zpožděním. Po přivítání rakouský prezident po červeném koberci podchodem odešel do prezidentského salonku na setkání se Sobotkou. Mluvčí vlády Martin Ayrer ČTK sdělil, že spolu mluvili o česko-rakouské ekonomické spolupráci a dalším tématem jednání byla spolupráce v oblasti dopravní infrastruktury. Jednali tak o dálničním propojení Brna s Vídní a Prahy s Lincem a o modernizaci železničních tratí mezi těmito městy.

Video: Do Prahy přijel vlakem rakouský prezident Van der Bellen 26.06.2017, 18:30, zdroj: ČTK/Video

"Důležitým tématem diskuse byla také spolupráce v oblasti vzdělávání a projekt Česko-rakouské učebnice, který by měl být dokončen na konci roku 2017," uvedl Ayrer. Poznamenal, že jeho cílem je pojmenovat klíčové události a osobnosti společné historie a prezentovat český a rakouský pohled na ně.

Sobotka na začátku setkání Van der Bellenovi řekl, že je rád, že mohou navázat na schůzku z loňského léta. Sobotka se s ním setkal po vítězství v prvních volbách, jejichž výsledky byly následně zrušeny. Van der Bellen pak byl s definitivní platností zvolen prezidentem až v prosinci.

S prezidentem Zemanem, který loni před rakouskými prezidentskými volbami otevřeně podporoval Van der Bellenova protivníka Norberta Hofera z populistické Svobodné strany Rakouska (FPÖ), se setká až v úterý. Zeman ho přijme na Pražském hradě v úterý dopoledne s tradičními vojenskými poctami. Následovat bude společné jednání a tisková konference. Van der Bellen odpoledne ještě zamíří na podnikatelské fórum, toho se Zeman účastnit nebude.

Podle Zemanova mluvčího Jiřího Ovčáčka se dá očekávat jednání o hospodářských vztazích, přeshraniční spolupráci, školství, vědě, kultuře a dopravní infrastruktuře. Mluvit by mohli i o "vzpomínkovém roce 2018", dodal Ovčáček. Příští rok si Česká republika připomene 100 let od vzniku samostatného státu a vyhlášení nezávislosti na Rakousko-Uhersku, ale zároveň také 50 let od událostí roku 1968. Pokud jde o zahraniční témata oba státníci mohou podle Ovčáčka probrat především otázku brexitu, budoucnosti Evropské unie a boje proti terorismu.

Většina státníků v dnešní době na oficiální návštěvy létá letadlem. Stejně jako Van der Bellen vlakem do České republiky přijel loni v dubnu jeho předchůdce Heinz Fischer. Jízdu vlakem zvolil také v roce 2015 mongolský prezident Cachjagín Elbegdordž. Další státník do Česka v novodobé historii na oficiální návštěvu podobným způsobem nedorazil.

Zeman nepůjde s rakouským protějškem na podnikatelské fórum

Prezident Miloš Zeman se v úterý nezúčastní s rakouským prezidentem Alexanderem Van der Bellenem původně plánovaného podnikatelského fóra. Podle mluvčího Jiřího Ovčáčka musí dokončit před dovolenou a krajskou cestou na Vysočinu prezidentskou administrativu.

Česko-rakouské podnikatelské fórum se bude konat v úterý odpoledne v České národní bance. Podle původního programu Pražský hrad počítal s účastí obou prezidentů. Aktuální program na hradních stránkách již tento bod neuvádí.

To, že Zeman na setkání s podnikateli nezamíří, ČTK Ovčáček potvrdil. "Pan prezident zítra (v úterý) večer odjíždí na Vysočinu, kde ve středu zahájí oficiální třídenní návštěvu. Vzhledem k tomu, že následuje dovolená, musí pan prezident dokončit nezbytné povinnosti na Hradě, jde především o prezidentskou administrativu," uvedl hradní mluvčí.

Prezident si na podpoře podnikatelů zakládá. Jejich delegace bere na všechny své zahraniční cesty, na kterých zároveň ve svém programu má vždy právě účast na podnikatelském semináři. Se zástupci českých a vietnamských firem se setkal i při své nedávné návštěvě Hanoje. Další podnikatelský seminář, který české a vietnamské společnosti pořádaly v Ho Či Minově Městě, ze svého programu vypustil.