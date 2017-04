Praha - Do Prahy na 48 hodin zavítala trofej pro šampiony fotbalové Ligy mistrů. Fanoušci budou moci na vlastní oči vidět v nákupním centru Arkády na pražském Pankráci nejcennější klubovou trofej, kterou dosud získali jen čtyři čeští fotbalisté - Marek Jankulovski, Milan Baroš, Vladimír Šmicer a Petr Čech.

"Ušatý pohár" bude k vidění až do pátečního večera a v rámci programu vystoupí i Jankulovski, Šmicer a Baroš spolu s dalšími fotbalisty se zkušenostmi s Ligou mistrů Jaromírem Blažkem a Markem Kinclem. Fanoušci se navíc mohou s trofejí vyfotografovat.

"Pro nás jako partnera Ligy mistrů bylo cílem přivést trofej do České republiky pro širokou veřejnost. Není to jednoduchá věc, protože je to jedna z nejvýznamnějších sportovních trofejí na světě, ale po dlouhých jednáních se to povedlo," řekl generální ředitel společnosti PepsiCo ČR a SR Josef Neumann.

"Jsem moc rád, že mám možnost se touto trofejí znovu pokochat," prohlásil Šmicer, který Ligu mistrů vyhrál v roce 2005 s Liverpoolem poté, co ve finále gólem a proměněnou penaltou v rozstřelu pomohl porazit AC Milán.

"Vzpomínky jsou pořád čerstvé, i když je to už 12 let. Byl to největší úspěch mé kariéry. Neuvěřitelný zápas, o kterém se dodnes v Liverpoolu bavíme, jak se nám to vůbec mohlo povést proti takovému týmu, jako je AC Milán, otočit," dodal.

Věří, že v blízké době čtveřici českých vítězů soutěže rozšíří další. Největší šanci má podle něj útočník Patrik Schick. "Ten má našlápnuto do velkého klubu, teď ho chce Juventus, což už je klub s potenciálem na triumf v Lize mistrů. Jinak zatím nikdo v takovém klubu není. Takže zatím jedině Patrik, pokud přestoupí do velkého klubu. Pak by mohl mít šanci," dodal Šmicer.

Nejcennější klubová fotbalová trofej je v Praze poprvé od roku 2010. Tehdy ji přivezl v rámci evropského turné Luis Figo. Byla vystavena na Staroměstském náměstí a také v Plzni. Stříbrný pohár měří 74 centimetrů a váží 11 kilogramů. Vytvořil ji klenotník Jörg Stadelmann ze švýcarského Bernu. Původní cena je 10 tisíc švýcarských franků (asi 250 tisíc korun), ale reálná hodnota je těžko vyčíslitelná. Tomu odpovídají i bezpečnostní opatření.

"Už jsem podobnou akci absolvoval a trofej je dobře hlídána. Nesmíte se jí ani dotknout. To mohou jen vítězové. Gennaro Gattuso z Milána se jí dotkl v roce 2005 při nástupu na finále a i to nám pomohlo k triumfu," dodal Šmicer.