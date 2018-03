Jihlava - Hokejisté Jihlavy selhali v posledních dvou zápasech v koncovce a definitivně ztratili naději, že se vyhnou baráži o extraligu. V neděli podlehli na ledě posledního Litvínova 0:2 a dnes podlehli Severočechům i doma 0:1.

"Zase jsme nedali branku, a když ji nedáte, nemůžete vyhrát," řekl obránce Dukly Petr Šidlík. "Hráli jsme lépe než u nich. Ale necpeme se moc do šancí a soupeře nenutíme k tomu, aby dělal chyby a otvíral prostory. Střely, které máme, jsou přes hráče a z dálky. Nemáme ani moc dorážek. Gólman na střely vidí. Tohle je asi příčina toho, proč se střelecky trápíme."

Po nedělní porážce v Litvínově zbývala Dukle už jen teoretická naděje na to, že unikne baráži. Musela by získat z posledních tří kol devět bodů a dvanáctý Chomutov naopak nesměl dosáhnout ani na jeden. Tým z Vysočiny však neuspěl a navíc Piráti si pojistili účast mezi elitou výhrou v Mladé Boleslavi 5:4.

"Do poslední chvíle jsme věřili, že se baráži můžeme vyhnout. Dokud šance je, tak je třeba se o ni rvát. Bohužel to nevyšlo" litoval Šidlík. Po utkání prý o baráži v jihlavské kabině žádná slova nepadla. "Kouč (Petr Vlk) jen hodnotil zápas. Zítra je ale nový den, tak už třeba něco vědět budeme. Zatím na to nebyl čas."

Duklu ještě čekají v play out dva duely - v neděli doma s Mladou Boleslaví a za týden v pátek v Chomutově. Podle Šidlíka do nich půjde naplno. "Když se na zbývající zápasy play out vykašleme, tak v baráži nám výkon lusknutím prstu nenaskočí," prohlásil čtyřiadvacetiletý zadák, který pomohl loni Jihlavě k postupu z první ligy.

"Jestliže na led půjdeme s tím, že se jdeme vyprdět, tak pak přijedou prvoligové týmy, které budou v euforii a to může baráž rozhodnout. Musíme se snažit zbylé zápasy vyhrát, protože když jen prohráváte, tak to není dobré na psychiku," řekl Šidlík.

Jihlava má jistotu, že v baráži svede další čtyři souboje s Litvínovem. Další soupeři vzejdou ze semifinálových duelů první ligy Karlovy Vary - Slavia (2:0 na zápasy) a České Budějovice - Kladno (0:2).