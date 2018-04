Brno - Do podzimních komunálních a senátních voleb půjde nově vzniklé Moravské zemské hnutí, které se odštěpilo od strany Moravané kvůli její spolupráci s SPD Tomia Okamury. Dnes mělo nové hnutí v Brně svůj první sněm, do jeho čela byl zvolen učitel Ondřej Hýsek.

Ambicí hnutí je časem změnit územněsprávní členění republiky, tedy sloučit dnešních 14 krajů do čtyř celků s vlastní samosprávou. Tím by byly Čechy, Morava, Slezsko a metropolitní země Praha. Územní členění by se tak přiblížilo podobě před únorem 1948.

Podle Hýska je nutné posílit roli regionů. Ty sice mají obrovské krajské úřady, ale když se řeší například brněnské železniční nádraží, má referendum nebo názor Brna jen poradní hlas. "Místní samosprávy nejsou vybaveny kompetencemi a financemi, aby mohly na Moravě něco dělat. Neodpovídá to evropskému trendu subsidiarity, mělo by se v místě rozhodovat a měly by tam být na to i peníze," řekl ČTK Hýsek, který byl v minulosti i předsedou politické strany Moravané. Poté, co se změnilo vedení strany a ta si našla cestu k SPD, Hýsek a někteří další odešli a založili si nové hnutí, které má dnes kolem 50 členů, ale další se prý hlásí. Příkladem je známý znojemský historik a politik Jiří Kacetl.

Hnutí vzniklo v dubnu a dnešní sněm byl volební. Podle Hýska hnutí půjde už do komunálních voleb a postaví kandidáty do Senátu v Brně, Třebíči a Olomouci. Hýsek v komunálních volbách preferuje koalice. Zdůrazňuje, že Moravské zemské hnutí je proevropské.

"Zemská samospráva je západní hodnota, funguje v německých spolkových zemích, ve Švýcarsku," uvedl Hýsek zahraniční vzory. Podle něj si lidé na Moravě uvědomují svou zemskou příslušnost. "Chtěli bychom obnovit i politickou linii, ta je oslabená. Lidé by si měli uvědomit, že pražské politické strany nebudou hájit jejich zájmy," uvedl Hýsek.

Podle nového místopředsedy hnutí Pavla Trčaly je jedním z cílů hnutí také snaha, aby se Moravě neříkalo Čechy, což se prý často děje v médiích, které formují zejména mládež.