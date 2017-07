Plzeň - V Plzni dnes začala třídenní výstava 150 historických i moderních luxusních automobilů, která podle pořadatelů v ČR dosud nemá obdoby. Ve třech halách a na dvoře areálu bývalého depa dopravních podniků jsou k vidění například luxusní Bugatti Veyron, Bugatti T35 Elišky Junkové z roku 1924 a Jaguar XJ220.

"Připravovalo se to s partou úžasně nadšených lidí půl roku, řekl ČTK Roman Jurečko, předseda Nadačního fondu Plzeň sobě. Dodal, že shání peníze na stálou expozici "krásných vozů s duší", která by měla být v halách DEPO2015.

"To, co lidé mohou teď vidět v Plzni, to nikde jinde neuvidí. Bezesporu bych je pozval do haly se supersportovními vozy. Tady se setkala auta, která dosud jinde v ČR nebyla vystavená," řekl předseda Historic Racing Clubu a viceprezident Autoklubu ČR František Čečil. K vidění je například Ford GT40, který v 60. letech vyhrál 24 hodin Le Mans a konkuroval značkám Ferrari a Porsche.

V největší hale lidé uvidí průřez historií motorizmu, je tam téměř 80 vozů. "Naprostými unikáty jsou parní automobil a parní motocykl. Parní automobil značky Baffrey je z roku 1886. Byl sice vyrobený nově podle plánů z technického muzea, ale jsou na něm dobové součástky," řekl Čečil. V sobotu a v neděli bude vozit návštěvníky expozice.

Nejstarší automobil je americký Hupmobile z roku 1911, vystaven je například i Laurin & Klement z roku 1925. "Všechna auta jsou od českých sběratelů," uvedl Čečil. Veteran Car Club Plzeň je podle něj nejpočetnější veteránský autoklub v ČR, má přes 150 členů.

Na výstavě je také sekce závodních automobilů. Mercedesů 722 bylo v limitované sérii vyrobeno jen asi 150 kusů. S tímto startovním číslem zvítězil v roce 1955 Stirling Moss v italském závodě 1000 mil za běžného provozu.

Ve třetí hale jsou hlavně anglické vozy Jaguar, ale také značky Aston Martin, Rolls-Royce a Morgan. "Opravdovou bombou je supersport Jaguar XJ220," uvedl Čečil.

Některých typů značek Ferrari, Mercedes, Bugatti Veyron či Spyker bylo vyrobeno jen pár kusů. Sběratelsky nejhodnotnější je podle Čečila československý závodní veterán Hakar z roku 1950, který byl vyroben jen jediný. Ceny těchto aut se podle Čečila pohybují v milionech euro. "Třeba dvousedadlový kabriolet Mercedes 320, má, říká se, cenu kolem 80 milionů korun," dodal. Nejdražší na provozní náklady je Bugatti Veyron, který může jet až 407 kilometrů za hodinu.

Vstupné na místě je 250 Kč, výstava se otevře v sobotu i v neděli v 10:00. Součástí je motokárová dráha, občerstvení z automobilů, tematické filmy a workshopy včetně modelářské dílny.