Praha - Nerozehraní při dlouhém čekání na zápasy, ale zároveň odpočatí a zdravě natěšení vstoupí jako poslední do vyřazovacích bojů extraligového play off hokejisté Liberce a Třince. Nejlepší dva celky základní části narazí ve čtvrtfinále na postupující hrdiny z předkola, jimž se podařil obrat z 0:2 na 3:2 na zápasy. Bílí Tygři přivítají pod Ještědem Plzeň, Třinec se utká s Chomutovem.

Obhájce titulu Liberec dokázal po roce opět vyhrát základní část. Žije i proto snem o úspěšné mistrovské obhajobě. "Myslím si, že náš loňský tým byl o malinko individuálnější. Letos je chemie v šatně a parta podle mě ještě o chloupek lepší. Před play off jsme v pořádku a stoprocentně připravení. Už se těšíme, až to vypukne," prohlásil v rozhovoru pro klubový web kouč Filip Pešán.

"Plzeň má velkou kvalitu, odbojovali celé předkolo a odehráli hlavně doma výborné zápasy, ale zabojovali i venku. Je to velmi silný tým s výborným brankářem, který zvládl obtížnou sérii. A nás nečeká nic lehkého," řekl Pešán.

"Plzeň je strašně těžký soupeř. Výborně bruslí, mají výborné individuality a umí dávat góly. Musíme se připravit nejlépe, jak dovedeme. Ale především to bude o nás samotných. Když budeme hrát svůj hokej, bude to mít s námi nejen Plzeň, ale jakýkoliv jiný tým těžké," uvedl útočník Dominik Lakatoš.

Plzeň prožila v sérii s Vítkovicemi velké vypětí, které skončilo vítěznou tečkou a obrovskou radostí. "Ale jak jsme se vrátili z toho pátého zápasu domů, už to opadlo. Víme, že Liberec je velmi silné mužstvo. Budou po 12 dnech možná trochu nerozehraní, ale ono to má vždycky dva úhly pohledu, protože budou sice nerozehraní, ale zároveň odpočatí, plní sil a hodně natěšení," řekl ČTK asistent trenéra Ladislav Čihák.

"Liberečtí mají vyrovnané čtyři lajny, kvalitní beky a skvělé dva gólmany s parádními statistikami. Hrají kompletní a velmi náročný bruslivý hokej, ale zároveň jednoduchý, při němž vše dohrávají. V sezoně jsme s nimi hráli až na jeden duel vyrovnaně. Musíme se jim vyrovnat v bruslení, nasazení a bojovnosti, jedině touto cestou můžeme uspět," dodal Čihák.

Série s Ostravany stála Škodu síly, ale v některých ohledech hráčům pomohla. "Je pravda, že už jsme asi pětkrát utekli hrobníkovi z lopaty. Ale to nás ještě více semkne. Pojedeme se teď porvat do Liberce, nemáme už vůbec co ztratit. Je asi nejlepší v lize, ale určitě je potrápíme," ujistil útočník David Stach.

Pokud se nestane nic neočekávaného a do utkání podle předpokladů naskočí v plzeňské sestavě zkušený obránce Petr Kadlec, bude novým extraligovým rekordmanem s 1210 starty.

Třinec vstoupí do své první extraligové série proti Chomutovu odpočatější a s vědomím, že Piráty od jejich postupu do nejvyšší soutěže v roce 2012 na domácím ledě ve všech dosavadních osmi zápasech porazil. "Chomutov je z předkola rozehranější, ale zase má už pět zápasů v nohách. Ta pauza je na jednu stranu dobrá, že se můžete doléčit, ale někdy to bývá trochu složitější se hned dostat do tempa," připustil třinecký kouč Vladimír Kýhos.

Přestože se v Chomutově narodil a u týmu i dlouho působil, prestižně už zápasy nebere. "Strávil jsem tam část svého života, mám na to hodně vzpomínek. Ale už je to dlouho, nějak to neprožívám," řekl Kýhos, který pozorně sledoval chomutovskou sérii s Mladou Boleslaví. "Pro mě bylo překvapení, že ty první dva zápasy tak nezvládli. To jsem je nepoznával. Ale věděl jsem, že je Růža dokáže vyburcovat, a nakonec ukázali svoji sílu. Oni budou namotivovaní, věří tomu, co hrají, a o to to bude složitější," řekl Kýhos.

Chomutov po úvodních dvou domácích debaklech s Mladou Boleslaví odehrál povedené tři zápasy. A nechce končit ani ve čtvrtfinále. "Včera jsme vyjeli únavu, dnes už jsme s předstihem vyrazili. Jedeme na horkou půdu do Třince, který bude jednoznačným favoritem. Kdyby nepostoupili, bude to tam brané určitě jako neúspěch," řekl asistent trenéra Jan Šťastný.

"My můžeme jen získat. Splnili jsme i ten druhý postupný cíl, co jsme měli. Prvním bylo dostat se do desítky, dalším pokusit se dostat do čtvrtfinále. Ale s jídlem roste chuť a moc se na tu sérii těšíme, s Mladou Boleslaví jsme nabrali i porci sebevědomí," dodal Šťastný.

Třinec podle něho svou velkou kvalitu potvrdil již v základní části. "Má čtyři vyrovnané pětky, jsou obrovsky nebezpeční, mají tam hráče, kteří umí zakončit a dát góly. Kdokoliv tam může rozhodnout. K úspěchu bude potřeba týmový, trpělivý a velmi disciplinovaný výkon," podotkl Šťastný.

"Všechny zápasy v sezoně jsme s nimi odehráli vyrovnaně. Víme, že jejich síla je obrovská. Pojedeme tam s tím, že nemáme co ztratit. Necháme na ledě všechno a uvidíme, jak to dopadne. Hrajeme dobře, máme kvalitní tým. Nevidím důvod, proč si nevěřit. Nebude to nic jednoduchého, ale věřím, že to bude dlouhá série," řekl útočník Ivan Huml.

Zápas v Třinci začne v 17 hodin, v Liberci padne úvodní buly v 18:20. Na stejných místech pokračují série druhými zápasy ve čtvrtek.

Statistické údaje před zápasy čtvrtfinále extraligy - 15. a 16. března:

Bílí Tygři Liberec (po základní části 1.) - HC Škoda Plzeň (9.).

Začátky: středa 18:20 (ČT sport), čtvrtek 18:00.

Vzájemné zápasy v sezoně: 2:1, 5:0, 2:5, 3:1 (nejproduktivnější hráči: Jan Stránský 1 branka + 4 asistence - Miroslav Indrák 2+2).

Bilance vzájemných zápasů v play off extraligy: 6 zápasů - 4 výhry - 0 výher v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 0 proher v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 2 prohry - skóre: 19:17.

Nejproduktivnější hráči týmu v sezoně: Petr Jelínek 51 zápasů/37 bodů (17 branek + 20 asistencí) - Dominik Kubalík 51/48 (29+19).

Nejproduktivnější hráči v play off: zatím nehráli - David Stach 5/6 (1+5).

Statistiky brankářů v této sezoně: Roman Will průměr 1,69 inkasované branky na zápas, úspěšnost zákroků 93,47 procenta a sedmkrát udržel čisté konto, Ján Lašák 1,92, 92,07 a třikrát udržel čisté konto - Matěj Machovský 2,27, 92,46 a dvakrát udržel čisté konto, Lukáš Sochůrek 1,21 a 94,83, Alexandr Hylák 5,17 a 80,77.

Statistiky brankářů v play off: zatím nehráli - Matěj Machovský 1,97 a 93,49.

Zajímavosti:

- Plzeňský obránce Petr Kadlec má na kontě 1209 zápasů v nejvyšší soutěži a může vytvořit nový historický rekord. V neděli v pátém duelu předkola na ledě Vítkovic vyrovnal dosavadního rekordmana, zadáka Františka Ptáčka (1209 utkání).

- Liberec se utká s Plzní v historii play off teprve podruhé. Bílí Tygři hráli se Západočechy ve čtvrtfinále v roce 2010 a vyhráli 4:2 na zápasy, přestože první dva duely na ledě soupeře prohráli.

- Poražený ze série neobhájí medailové postavení z minulé sezony. Liberec slavil loni premiérový titul, Plzeň dosáhla na bronz.

- Liberec hrál dosud ve čtvrtfinále extraligy osmkrát a šestkrát uspěl. Plzeň hrála v domácí nejvyšší soutěži čtvrtfinále dosud patnáctkrát a postoupila z něj sedmkrát.

- Liberec na konci základní části prohrál tři z posledních čtyř zápasů a získal jen čtyři body.

- Plzeň se v předkole utkala s Vítkovicemi a po dvou úvodních porážkách venku dokázala otočit sérii z 0:2 na 3:2.

- Indiáni dovršili postup do čtvrtfinále v neděli, Liberec měl pauzu od pátku 3. března.

- Liberec vyhrál ve vzájemných zápasech doma nad Plzní třikrát za sebou.

- V kádru Liberce jsou dva odchovanci Plzně. Brankář Roman Will odešel už v 15 letech do Mladé Boleslavi, takže za Indiány nikdy v extralize nehrál. Útočník Jan Stránský její dres oblékal do roku 2012, kdy zamířil do pražské Slavie.

- Z dalších hráčů Bílých Tygrů oblékalo další trio také v minulosti dres Plzně. Útočník Mário Bližňák působil na západě Čech v uplynulých dvou sezonách, obránce Lukáš Derner v částech sezon 2006/07 a 2007/08 a další zadák Martin Ševc na startu mistrovského ročníku Indiánů 2012/13.

- Útočník Martin Procházka, který v současné době hostuje ze Sparty v Plzni, byl v této sezoně zapůjčen od půlky prosince do půlky ledna také do Liberce. Asistent trenéra Plzně Jiří Hanzlík působil jako hráč v Liberci v letech 2002 až 2006.

HC Oceláři Třinec (2.) - Piráti Chomutov (7.).

Začátky: středa 17:00, čtvrtek 17:20 (ČT sport).

Vzájemné zápasy v sezoně: 5:1, 4:5 po sam. nájezdech, 3:1, 1:2 po sam. nájezdech (nejproduktivnější hráči: Jakub Petružálek 1+4 - Michal Vondrka 5+0).

Bilance vzájemných zápasů v play off extraligy: dosud spolu nehrály.

Nejproduktivnější hráči týmu v sezoně: Jakub Petružálek 51/36 (16+20) - Michal Vondrka 51/46 (23+23).

Nejproduktivnější hráči v play off: zatím nehráli - Ivan Huml 5/6 (3+3).

Statistiky brankářů v této sezoně: Šimon Hrubec 1,97, 93,09 a sedmkrát udržel čisté konto, Peter Hamerlík 3,12 a 88,98 - Ján Laco 2,68, 90,04 a jednou udržel čisté konto, Tomáš Král 3,47 a 87,85, Jan Strmeň 3,58 a 87,10.

Statistiky brankářů v play off: zatím nehráli - Ján Laco 2,58 a 89,83, Tomáš Král 10,91 a 50,00.

Zajímavosti:

- Třinec se s Chomutovem, který hraje po loňské premiéře ve vyřazovací části teprve podruhé, potká v play off premiérově.

- Oceláři hráli ve čtvrtfinále extraligy patnáctkrát a sedmkrát uspěli. Chomutov při loňské premiérové účasti v play off vypadl ve čtvrtfinále s Libercem po porážce 0:4 na zápasy.

- Třinec na konci základní části vyhrál čtyři z posledních pěti zápasů a ztratil jen čtyři body. Doma zvítězili Oceláři čtyřikrát za sebou.

- Chomutov po úvodních dvou domácích prohrách 1:7 a 1:6 otočil sérii předkola s Mladou Boleslavi z 0:2 na 3:2.

- Pirátu dovršili postup do čtvrtfinále v neděli, Třinec měl pauzu od pátku 3. března.

- Třinec vyhrál doma nad Chomutovem všech dosavadních osm zápasů v extralize.

- Kouč Třince Vladimír Kýhos vedl Chomutov v letech 1997 až 1999, v sezoně 2000/01 i v letech 2002 až 2008 při jeho působení v první lize.