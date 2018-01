Brno - Do šestnáctičlenné nominace českých házenkářů na mistrovství Evropy v Chorvatsku se nečekaně nevešel zkušený Jan Sobol. Třiatřicetiletý křídelník přitom startoval s národním týmem na posledních šesti velkých turnajích. Do konečného výběru pro šampionát se nedostal ani pivot Petr Šlachta. Čeští trenéři Jan Filip a Daniel Kubeš dnes zúžili o dva hráče kádr, který se připravuje v Brně.

"Bylo to pro nás těžké rozhodování. Zásadně nová situace, protože v těch ostatních nominacích jsme měli vždy jasno, jak sestavu uděláme. Na tohle mistrovství to bylo asi pro nás nejtěžší, rozhodovali jsme se do poslední chvíle a rozsekli jsme to až včera večer," řekl novinářům Kubeš.

"Bylo to opravdu těžké, v potaz jsme brali to, co nás může potkat na mistrovství. Z toho důvodu to nakonec padlo na tyhle dva. Rozhodovali jsme se do poslední chvíle. Variant bylo několik, dlouho jsme nad tím seděli," dodal Filip.

Překvapením je vyřazení Sobola. Pravý křídelník z francouzského týmu Dijon Bourgogne startoval na posledních čtyřech evropských a dvou světových šampionátech, kterých se český celek zúčastnil. V jeho neprospěch hrála aktuální slabší forma, v závěrečném přípravném zápase s Rakouskem neskóroval.

"Jak to nese? Asi žádný hráč z toho nebude nadšen, jeden z faktorů byla asi momentální forma," podotkl Filip. "Určitě tam bylo víc těch faktorů. Řekli jsme si dopředu, že pojedeme na ME s hráči, o kterých si myslíme, že mají největší šanci nám pomoci udělat dobrý výsledek," dodal Kubeš.

Hned sedm z šestnácti nominovaných se představí na velké akci poprvé v kariéře. Premiéra na závěrečném turnaji čeká na Jakuba Svitáka, Jana Landu, Stanislava Kašpárka, Dieudonneho Mubenzema, Tomáše Čípa, Milana Kotrče a Štěpána Zemana.

Český celek se představí na první velké akci po říjnovém konci kariéry opory Filipa Jícha. Kvůli zranění scházejí také střelec Tomáš Babák, Petr Linhart a Milan Škvařil, z rodinných důvodů pak Miroslav Jurka.

Do šampionátu vstoupí národní tým v sobotu proti Španělsku, dalšími soupeři v těžké základní skupině budou Dánsko a Maďarsko. Do další fáze projdou tři celky.

Nominace na ME:

Brankáři: Martin Galia (Zabrze/Pol.), Tomáš Mrkva (Balingen - Weilstentten/Něm.),

spojky: Roman Bečvář (Elbeflorenc 2006/Něm.), Jakub Sviták (Dukla Praha), Ondřej Zdráhala (St. Gallen/Švýc.), Pavel Horák (Brest/Běl.), Michal Kasal (Prešov/SR), Jan Landa (Lovosice), Stanislav Kašpárek (Balatonfüredi KSE/Maď.), Jan Stehlík (Plzeň), Dieudonne Mubenzem (Dukla Praha),

křídla: Tomáš Číp, Jakub Hrstka (oba Prešov/SR), Milan Kotrč,

pivoti: Leoš Petrovský (oba Bergischer HC/Něm.), Štěpán Zeman (Zubří).