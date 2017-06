Brno - Do devátého ročníku Noci kostelů se v pátek v brněnské diecézi zapojí 180 kostelů. Oproti loňskému roku to je o 24 více. V Brně akci doplní speciální tramvaj, kde bude návštěvníky čekat doprovodný program. Akci dnes novinářům představili zástupci brněnské diecéze.

Tramvaj, v Brně běžně zvaná šalina, vyjede z Joštovy ulice. Bude projíždět centrem, moderátor hosty upozorní na kostely v centru a program Noci kostelů. Hosté se budou u šaliny střídat, konkrétně před kostelem svatého Tomáše v Joštově ulici. Hosty budou například spisovatelka Hana Pinknerová nebo brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Podle něj je Noc kostelů určena těm, co kostely pravidelně navštěvují, i těm co hledají pevný bod svého života. "U mnoha lidí je tento pevný bod setkání s Bohem," uvedl Cikrle. Podle něj je smyslem Noci kostelů "vstoupení do určitého tajemství duchovního světa".

Jen v Brně se do Noci kostelů zapojí 43 míst, loni jich bylo 50. Část programu je zaměřená na varhany a kostelní kůry. Například v katedrále sv. Petra a Pavla je možné se zaposlouchat do podmanivých tónů 5964 píšťal jedněch z největších varhan na Moravě. Královský nástroj rozezní chrámy také v Jihlavě, Znojmě, Třebíči nebo v Miroslavi na Znojemsku a Vranově u Brna.

Tradičně největší zájem bývá o možnost navštívit jinak nepřístupné věže. V programu je například kostel v Křenové nebo kostel sv. Cyrila a Metoděje v Židenicích. Kompletní program najdou zájemci na webu www.nockostelu.cz.