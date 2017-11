Praha - Do národní potravinové sbírky se v sobotu v celém Česku zapojily stovky lidí. V 750 obchodech a obchodních centrech, které akci podporují, nakupují jídlo nebo hygienické zboží, které se pak prostřednictvím charitativní organizace dostane k potřebným. Sbírkové nákupní košíky se plnily od ranních 8:00, akce trvá až do 20:00. ČTK to řekli organizátoři akce z platformy Byznys pro společnost.

Lidé v letošním pátém ročníku chodí podle předsedkyně platformy Pavlíny Kalousové nakupovat vysloveně kvůli národní potravinové sbírce. "To znamená, že v pátém ročníku už nemusíme složitě vysvětlovat, jak akce funguje. A co se týká toho, co lidé kupují, tak kromě těch základních potravin jsme zaznamenali, že letos se rozšiřuje spektrum, které lidé pořizují. Od těstovin, mouky a podobně přes ty dražší, jako jsou třeba dětské pleny nebo výživa pro děti," řekla ČTK.

Příspěvky se pohybují od jednotlivě nakoupených balení mouky nebo cukru až po plné nákupní koše. V jednom pražském obchodním centru například skupina mladých lidí dala dohromady 20.000 korun a za celou tuto sumu nakoupili věci do sbírky.

Lidé se akce účastní opakovaně. Například matka samoživitelka Lenka Holá již v minulém roce pořizovala těstoviny a další trvanlivé potraviny. Podobný nákup udělá i letos. "Vím, jak jsou na tom některé matky, které samy vychovávají malé děti, a protože to je jedna z cílových skupin sbírky, rozhodly jsme se s dcerou je touto cestou podpořit," uvedla.

Zboží přebírají hned u pokladen dobrovolníci v modrých zástěrách s logem akce. Pak poputuje do potravinových bank v regionech a do organizací na pomoc rodinám a seniorům v nouzi či do dětských domovů. V minulém roce se podařilo shromáždit 312 tun jídla a drogistického zboží.

Do potravinové sbírky se podle předsedy České federace potravinových bank Aleše Slavíčka zapojilo 14 potravinových bank z celé ČR a dále 300 různých charitativních organizací, které potraviny distribuují chudým lidem. "Jsou to odběratelské organizace, které nám pomáhají se sbírkou a předávají potraviny potřebným. Jsou to azylové domy, chráněná bydlení a podobně. Buď potraviny dodáváme do těchto zařízení nebo je vozíme přímo do terénu, například do různých squatů nebo přístřeší pro lidi bez domova," dodal.

Ve sbírkovém nákupním košíku mohou být masové a zeleninové konzervy, polévky v sáčku, cukr, luštěniny, těstoviny, rýže, olej, med, čaje, mouka, trvanlivé mléko, džusy, dětské výživy i sladkosti pro děti. Nákupní seznam s potravinami i drogistickým zbožím je ke stažení na stránkách www.potravinypomahaji.cz. Na webu je i mapa prodejen, v nichž se sbírka koná.

Pořadatelé chtějí nejen zajistit jídlo pro potřebné, ale také upozornit na plýtvání. Podle průzkumů až dvě pětiny Čechů vyhazují jídlo několikrát do měsíce. Za rok tak v odpadu skončí 115 kilo potravin na osobu, v přepočtu to představuje až 20.000 korun.

I když Česko patří k zemím s nejnižším podílem chudých, pod hranicí příjmové chudoby loni podle údajů statistiků žil milion lidí. Bylo to 9,7 procenta obyvatel, tedy stejně jako v roce 2015. Člověk se ocitne v příjmové chudobě, pokud nemá ani 60 procent mediánu příjmu. Loni pro jednotlivce částka činila 10.691 korun.

Pátý ročník sbírky v Olomouci podpořil nákupem zboží v jednom z olomouckých obchodních řetězců také ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). Do akce se v ČR zapojilo zhruba 4500 dobrovolníků. Loni se povedlo vybrat 312 tun zboží, z toho 4,6 tuny drogistického. Potraviny pomohou matkám samoživitelkám, lidem v azylových domech, seniorům a dalším potřebným.

"Důležitá je (sbírka) také proto, abychom si i my, kteří běžně nakupujeme, uvědomili, že ne každý má takový standard, který si může dopřát většina lidí v České republice, že jsou lidé, kteří mají problém dosáhnout i na základní potraviny," řekl dnes ČTK Jurečka, který nad sbírkou převzal záštitu.

Podle ministra se podařilo za poslední tři roky vybudovat v zemi slušný systém potravinových bank. "Nejen touto akcí, ale i v průběhu celého roku bude zajištěn daleko větší přísun potravin potřebným," řekl Jurečka. Osobně do sbírky přispěl podle svých slov nákupem kvalitních českých potravin, nakoupil cukr, instantní směsi, těstoviny i kojeneckou výživu.