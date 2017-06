Praha - Ministerstvo kultury zatím neeviduje žádost o povolení vývozu vzácných uměleckých děl a památek zejména ze sbírek Pražského hradu, které by měly být od listopadu vystaveny v Moskvě. Prezident Miloš Zeman chce výstavu otevřít při své návštěvě. Mezi více než stovkou exponátů bude několik položek ze Svatovítského pokladu, který patří církvi. Ta požadavky Hradu na zápůjčky zredukovala a do Ruska jich pošle sedm. Jaké exponáty budou vystaveny a za jakých podmínek, odmítla Správa Pražského hradu (SPH) na dotaz ČTK sdělit.

"V dané chvíli jsou všechny kroky k realizaci výstavního projektu ve fázi přípravy. Konkrétněji se k projektu vyjádříme ve chvíli, kdy tato příprava dospěje do finální fáze," sdělil ČTK mluvčí SPH David Šebek.

"Nejvíce tam jde předmětů z Pražského hradu. My jsme to zredukovali, nechtěli jsme, aby tam šlo všechno, co bylo požadováno," řekl ČTK Vladimír Kelnar, kancléř Metropolitní kapituly u sv. Víta, která spravuje Svatovítský poklad. "Z naší strany je to asi sedm předmětů, jsou to karlovské záležitosti," dodal s tím, že konkrétnější být nemůže vzhledem ke smluvním podmínkám. Celkem podle něj na výstavu půjde asi 250 exponátů, drtivá většina z Pražského hradu.

Díla jsou národními kulturním památkami, jejich dočasný vývoz do zahraničí musí schválit ministerstvo kultury. "S vývozem musí v první řadě souhlasit vlastník. Bez jeho souhlasu není možné vyvézt nikam nic. O vývozu rozhoduje ministerstvo kultury, které je vázáno režimem správního řádu," řekla ČTK mluvčí ministerstva Simona Cigánková. Podle něj je lhůta třicetidenní, v případě, že je třeba doplnit například potřebné dokumenty, až šedesátidenní. Žádost o povolení vývozu předmětů příslušný odbor neeviduje a ani odbor zahraničních vztahů se zatím na přípravě výstavy nijak nepodílí, doplnila.

Výstava má být reciproční za přehlídku exponátů z dynastie Romanovců, která na Pražském hradě byla v roce 2011. Podílí se na ní Správa Pražského hradu s dalšími institucemi.

Obecně bývají za součást Svatovítského pokladu označovány české korunovační klenoty. "Ty ale patří Hradu, to s námi nemusí nikdo konzultovat," uvedl Kelnar. Korunovační klenoty, vystavované jen výjimečně, do Moskvy nepojedou, Rusové uvidí jejich repliky.

Autor výstavy, historik umění a kurátor sbírek Hradu Jaroslav Sojka, již dříve uvedl, že kromě kopie korunovačních klenotů bude v Moskvě vystaveny předměty vysoké umělecké, umělecko-řemeslné a historické hodnoty. Mělo by jít o románské architektonické prvky, gotické dlaždice, textilie z 11. století spojené s kněžnou Ludmilou, ale též renesanční tapiserie a barokní gobelíny.

Výstava by měla podle českých pořadatelů být pro Rusy pozvánkou do Prahy a současně místem, kde se Moskvané seznámí s historií a proměnami sídla českých knížat a králů ještě před svou cestou. K tomu mají sloužit kresby přibližující stavební vývoj nebo modely staveb.