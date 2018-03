Lipsko - Česká literatura, hudba, film i výtvarné umění se od října budou celý rok představovat publiku v nejlidnatějším saském městě Lipsku. Vrcholem kulturních akcí bude česká účast na Lipském knižním veletrhu v příštím roce, kde se představí 40 až 50 českých autorů.

"Už letos jsme ve větším národním stánku než v minulých letech a snažíme se, aby byla vidět naše literatura, naše kultura," řekl dnes ministr kultury Ilja Šmíd při otevření národního stánku na knižním veletrhu. Během čtyř dnů se na tradiční akci, kterou navštíví přes čtvrt milionu lidí, z českých autorů představí například Bianca Bellová, Petr Borkovec, David Drábek, Michal Ajvaz nebo Sylva Fischerová.

V roce 2019 bude česká účast ještě mnohem výraznější. "Příští rok budeme na veletrhu hostující zemí a představíme 40 až 50 autorů s jejich novými překlady do němčiny. Toto hostování bude zarámováno do roku, který nazýváme Rok české kultury v Lipsku, který se bude konat od října 2018 do konce roku 2019," poznamenal také Šmíd.

Rok české kultury se vedle literatury bude soustředit i na další druhy umění. Odstartuje letos 13. října v rámci operního plesu v Lipsku, na kterém vystoupí světoznámá operní pěvkyně Dagmar Pecková, a když mu to zdraví dovolí, tak i Karel Gott.

V tomto saském městě, které je od Prahy vzdáleno asi 2,5 hodiny cesty autem, budou na podzim k vidění také filmy režiséra Jiřího Menzela nebo výstava připomínající prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Na jaře se v Lipsku uskuteční výstava 12 současných českých ilustrátorů a ilustrátorek dětských knih a představí se tam i kulinářské speciality. Rok české kultury skončí na podzim 2019, kdy do Lipska zavítá výstava připomínající Chartu 77 a místní opera uvede Jenůfu od Leoše Janáčka.

Propagace české kultury, jejíž součástí budou i měsíční výměnné pobyty pro autory z obou zemí, ale nebude omezená jen na Lipsko, přestože tam bude ležet těžiště celoroční akce. Čtení s českými autory se uskuteční i v dalších německy mluvících městech jako je Berlín, Hamburk, Vídeň, Linec, Curych nebo Basilej.

"Ta vzájemná výměna mezi českou a německou kulturou je pro nás strašně důležitá," je přesvědčen Šmíd. "Představujeme si, že česká literatura se stane takovým vyslancem české kultury obecně do Německa, a tím i do celé Evropy," líčí ministr.

Na českou prezentaci ve stánku, který má mít 200 metrů čtverečních, se už těší i šéf Lipského knižního veletrhu Oliver Zille, podle něhož je tradiční akce dobrou příležitostí, jak německému publiku představit mladší české autory. "Těším se především na český humor, který je také politický a který je nám v Sasku dost blízký," uvedl.