Nyon (Švýcarsko) - Přímý postup do základních skupin Ligy mistrů bude mít od sezony 2018/19 jistý jen deset nejlepších lig podle koeficientu evropské fotbalové unie UEFA, která dnes změny v pohárových soutěžích potvrdila. Nově bude také zavedeno nulté předkolo a celky, které vypadnou v prvním a druhém předkole, přejdou do boje o Evropskou ligu.

České republice patří v pořadí jedenácté místo, což by pro mistra znamenalo pouze účast ve čtvrtém předkole. Pokud by si však vítěz probíhajícího ročníku Ligy mistrů zajistil současně postup ze své ligy, šel by vítěz HET ligy rovnou do základní skupiny. Chystané změny ve formátech evropských soutěží nejsou žádnou novinkou, ale teprve nyní o nich UEFA oficiálně informovala.

V současném modelu postupovali přímo do skupin zástupci dvanácti nejlepších lig, UEFA však kvůli tlaku velkoklubů změnila postupová kritéria. Nově budou mít čtyři nejlepší ligy po čtyřech jistých účastnících, pátá a šestá po dvou a sedmá až desátá po jednom.

Mezi další změny ve formátu Ligy mistrů patří zavedení nultého předkola formou turnaje pro čtyři kluby, které se utkají vyřazovacím systémem, a nejlepší projde do prvního předkola. Nově také celky vyřazené v prvním a druhém předkole přejdou do nově vytvořené mistrovské části Evropské ligy.

Podle stávajících pravidel do kvalifikace Evropské ligy propadly až neúspěšné kluby z třetího předkola Ligy mistrů. Týmy vyřazené v posledním předkole Ligy mistrů budou i nadále mít jisté místo v základní skupině Evropské ligy.