K připomínce prvního příjezdu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka na jeho letní sídlo v Lánech na Kladensku 11. srpna 1921 byl 11. srpna 2018 vypraven vlak s dieselovou lokomotivou, které se v provozu přezdívá zamračená či bardotka. Vlak vyjel z Hlavního nádraží v Praze a pokračoval po trati pražského Semmeringu (na snímku) přes Kladno do Stochova nedaleko Lán. Jízda se konala u příležitosti 100. výročí vzniku Československa. ČTK/Říhová Michaela

Praha - Do Lán na Kladensku dorazil průvod složený z historických aut a koní, který vyrazil před 10:45 z nádraží ve Stochově, kam dorazil v 10:32 historický vlak z pražského hlavního nádraží. Akce připomíná první příjezd prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka k pobytu na lánský zámek. Příjezdu vlaku přihlížely desítky lidí, někteří lidé byli oblečeni v historických kostýmech.

Z Prahy vyrazil vlak v čele s motorovou lokomotivou zvanou Bardotka v 9:19, do Stochova jel po trati tzv. pražského Semmeringu přes Kladno, ze Stochova pokračuje do Lužné u Rakovníka, kde je železniční muzeum. Původně měla vlak táhnout parní lokomotiva Šlechtična, která ale nebyla nasazena kvůli suchu, hrozilo, že by mohla v okolí trati vytvořit požár.

Do Stochova vlak přijel v 10:32, zastavil na třetí koleji zdejšího nádraží. Z vagonu vystoupil dvojník T. G. Masaryka. Na nádraží na něj čekal červený koberec, který vedl do zdejšího prezidentského salonku. Lidé ho přivítali chlebem a solí, prezidentovi vzdali hold také vojáci.

Na nádraží v Praze se zájemci mohli zúčastnit komentované prohlídky prezidentského salonku, v němž potkali také dvojníka prezidenta Masaryka, lidé si mohou prohlédnout rovněž salonek ve Stochově.

Po celý den budou moci návštěvníci navštívit Muzeum T. G. Masaryka v Lánech s oživenou prohlídkou expozice. Před muzeem se uskuteční koncert a dobová módní přehlídka. Program zakončí koncert symfonického Orchestru Evropské Hudební Akademie Teplice před lánským zámkem. Po celý den bude také otevřena zámecká zahrada.