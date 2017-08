Londýn - Do úvodního kvalifikačního pokusu koulař Tomáš Staněk nešel naplno, bál se přešlapu. I když se mu zdaleka nevydařil podle představ, o centimetr překonal hranici 20,75, nezbytnou pro přímý postup. Cítí, že ve finále londýnského mistrovství světa může zaútočit i na vlastní český rekord 22,01 metru.

Když Staněk poskytoval rozhovor českým médiím v mixzóně, právě jeho pokus vysílali ze záznamu na jedné z obrazovek. "No, hrozný," glosoval ho koulař.

Když jeho koule dopadla přímo na pásku označující kvalifikační limit, myslel si, že bude muset házet ještě jednou. Ulevilo se mu, když zjistil, že v šestnáctičlenné kvalifikační skupině nemusí čekat na druhý pokus. "Jsem rád, že to tam padlo. I když jsem se vůbec netrefil," poznamenal halový vicemistr Evropy z Bělehradu, který na MS 2015 ani na loňské olympiádě v Riu sítem kvalifikace neprošel.

Kruh na olympijském stadionu v Londýně mu sedí. "Bude dobrej. I když bude pršet, bude to v pohodě. Teď byl taky mokrej a neklouzal. Těším se na to. Myslím, že můžu hodit opravdu daleko, zvlášť po tomto pokusu, kdy mi to zůstalo v ruce," pochvaloval si.

Před finále nemyslí na konkrétní umístění, chce hlavně kvalitní výkon. Věří, že může znovu posunout i český rekord, který překonal na začátku června. Tehdy výkonem 22,01 o osm centimetrů vylepšil výkon Remigia Machury z roku 1987. "Samozřejmě je to hodně daleko, ale myslím, že na to mám, atmosféra bude taky dobrá. Když to rozjedu a trefím se, mohl bych se 22 určitě přiblížit," řekl.

Trochu ho tahá tříslo, ale to by ho nemělo omezovat. "Ve finále mi bude všechno jedno, nebudu cítit bolest," poznamenal. Těší se, že na rozdíl od kvalifikace nebude muset na večerní finále brzy vstávat.

Finále koulařů je na programu v neděli v 21:35 SELČ.