Praha - Diváci v tuzemsku nemají příliš možností sledovat nové české animované filmy, v Česku vzniká jeden celovečerní animovaný snímek ročně. Jedním z důvodů je malý počet animátorů. Zdaleka nejsilnější je v ČR studentská tvorba, co do počtu, tak dost často i do kvality. ČTK to řekl v květnu při zakončení mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm jeho ředitel Tomáš Rychecký.

O tom, že český animovaný film zaostává za světovou produkcí, hovořili loni i členové Asociace animovaného filmu (ASAF). Tuzemští producenti podle nich postrádají ambice, chybí větší zájem soukromých investorů i filmových profesionálů. "České animované filmy nejsou ve srovnání se zahraničím dost konkurenceschopné, mají nízkou návštěvnost a jen velmi slabě pronikají na světové trhy," uvedli členové ASAF, sdružení předních českých producentů, nezávislých filmařů a animačních studií.

"U nás není tvůrčí tým ani studio, které by mělo zkušenosti s velkou mezinárodní produkcí a úspěšně svými příběhy oslovovalo mezinárodní publikum," sdělil Martin Kotík, producent celovečerního filmu Hurvínek a kouzelné muzeum, který z většiny vznikl v zahraničí.

Studie ASAF ukázala, že celovečerní film producenta stojí průměrně 40 milionů korun. Pokud jde o 2D animaci, může ušetřit deset milionů, 3D animace ale může náklady zvýšit až na 60 milionů. Loutkový seriál v průměru stojí deset milionů korun. Rozpočty celovečerních animovaných filmů jsou v produkčně rozvinutých zemích proti ČR až devítinásobné. Jediným subjektem, který pravidelně podporuje vznik animovaných filmů, je fond kinematografie. Podle Marka Touška z asociace je jednou z příčin problémů českého animovaného filmu i fakt, že až 60 procent absolventů příslušného studia odchází do jiných oborů.

Tuzemským ve světě úspěšným animovaným filmem je Krteček výtvarníka Zdeňka Milera. Koprodukční smlouvu na projekt 52 nových dílů podepsala v říjnu 2014 během návštěvy prezidenta Miloše Zemana v Číně autorova vnučka Karolína Milerová. Projekt kritizují někteří Milerovi spolupracovníci.

Z českých animovaných filmů se v posledních letech v zahraničí stal populární seriál Pat a Mat, který se vysílal například v Polsku, Německu nebo Nizozemsku. Příběhy nešikovných kutilů se promítali také v Íránu, kde se však seriál potýkal s cenzurou: díl, kde Pat a Mat hrají karty, byl sestříhán, protože hrát karty na veřejnosti je v Íránu zakázané.

V celovečerním snímku Pat a Mat ve filmu se populární nešikové objevili v roce 2016. Režie se chopil Marek Beneš, syn Lubomíra Beneše, který příběhy nerozlučných kamarádů pod názvem A je to! vymyslel s karikaturistou Vladimírem Jiránkem. Druhý film Marka Beneše Pat a Mat znovu v akci uvedou tuzemská kina příští týden ve čtvrtek.

Animované filmy vznikly původně jako kreslené či loutkové za použití speciálních trikových kamer, od konce 20. století se stále více uplatňuje počítačová animace. Podle délky a hlavního způsobu distribuce se dělí na krátké, půlhodinové televizní filmy a seriály a dlouhometrážní snímky pro kina a televize. V tuzemsku se uplatňují především v televizních seriálech, zpravidla pro děti, jako například ve Večerníčku. Za jednoho ze zakladatelů českého animovaného filmu je považován Jiří Trnka.