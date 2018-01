Fiktivní lobbista Antonín Blaník (na snímku) alias herec Marek Daniel populární ze satirického seriálu odhalí zákulisí prezidentské volby v novém celovečerním filmu. Pod názvem Prezident Blaník ho natočí režisér Marek Najbrt. Do kin ho uvede 1. února 2018 Falcon.

Fiktivní lobbista Antonín Blaník (na snímku) alias herec Marek Daniel populární ze satirického seriálu odhalí zákulisí prezidentské volby v novém celovečerním filmu. Pod názvem Prezident Blaník ho natočí režisér Marek Najbrt. Do kin ho uvede 1. února 2018 Falcon. PR/archiv 4press

Praha - Premiéry více než dvou desítek českých snímků včetně celovečerních dokumentů ohlašuje na první polovinu roku Unie filmových distributorů. Budou mezi nimi i tituly, které uvede Národní filmový archiv v cyklu "filmových osmiček" vztahujících se k letošním výročím. Už začátkem února to bude válečné psychologické drama Bílá tma Františka Čápa z roku 1948 a 1. května střihový dokument Věry Chytilové TGM Osvoboditel, který natočila v rekordně krátkém čase hned po listopadu 1989.

Příští týden přijde do kin komedie Zoufalé ženy dělají zoufalé věci, kterou natočil Filip Renč podle scénáře Haliny Pawlowské. Vzápětí se v distribuci objeví pohádka Jána Nováka Dukátová skála a začátkem února film Prezident Blaník, jehož hlavním hrdinou je fiktivní lobbista Antonín Blaník. Tvůrci v čele s režisérem Markem Najbrtem jeho příběh zapojili do skutečného dění na politické scéně, natočili různé varianty a po vyhlášení výsledku prezidentské volby pošlou do kin tu aktuální.

Únorový program nabídne například i snímek Jana Švankmajera Hmyz, který bude koncem ledna uveden na prestižním Mezinárodním filmovém festivalu v Rotterdamu. Druhý březnový týden bude mít premiéru komediální roadmovie Jiřího Vejdělka Tátova volha, která na podkladě vypjatých rodinných vztahů mapuje cestu po ženském osudu. "Je to taková milostná vztahová detektivka, kdy se Eliška Balzerová vydává s dcerou Tatianou Vilhelmovou po stopách milenek jejich zesnulého manžela a otce. Chtějí zjistit, zda nemá syna, o kterém nevědí," řekl Vejdělek ČTK.

V polovině března se na plátnech objeví snímek Martina Šulíka Tlumočník, v němž hlavní role vytvořili režisér Jiří Menzel a držitel Evropské filmové ceny pro nejlepšího herce roku 2016 Peter Simonischek. Tento rakouský herec ji získal za svůj výkon ve filmu Toni Erdmann. V kinech se objeví také film režiséra Karla Janáka Důvěrný nepřítel, jehož děj se má pohybovat na hraně sci-fi a milostného thrilleru. V česko-slovenském projektu ztvárnili hlavní role Vojtěch Dyk a Gabriela Marcinková.

Jarní nabídku rozšíří příběh režiséra Jakuba Šmída Na krátko, jehož scénář napsal s Petrou Soukupovou, a romantický thriller Hastrman. Předlohou byla kniha Miloše Urbana oceněná Magnesií Literou za nejlepší prózu roku 2001. Realizace se ujal herec a hudebník Ondřej Havelka, který do titulní role obsadil Karla Dobrého.

Zahraniční filmové novinky potěší zejména příznivce ság včetně Star Wars, konkrétně 24. května snímkem Solo: A Star Wars Story. Steven Spielberg v únoru představí politický thriller Akta Pentagon: Skrytá válka s Tomem Hanksem a Meryl Streepovou. Je příběhem novinářů deníků The Washington Post a The New York Times, kteří zveřejnili tajnou zprávu označovanou jako Pentagon Papers o angažovanosti americké vlády během války ve Vietnamu.

Milovníky dokumentů a populární hudby potěší snímek Martina Linharta nazvaný Martina Farna 10: Neznámá známá. Začátkem března bude v kinech uveden dokument Terezy Nvotové o bývalém slovenském politiku Vladimíru Mečiarovi.