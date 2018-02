Soul - Do Jižní Koreje dnes připlul trajekt se 140 členy uměleckého souboru z KLDR, kteří v zemi vystoupí v průběhu zimních olympijských her, jež začínají tento pátek. Jižní Korea udělila lodi vzácnou výjimku ze sankcí, které od roku 2010 znemožňují všem severokorejským plavidlům vstupovat do jejích vod. V přístavu Tonghe plavidlo přivítala skupina demonstrantů, kteří drželi přeškrtnuté fotografie severokorejského diktátora Kim Čong-una, napsala agentura Reuters.

Soul zakázal všem severokorejským plavidlům vstup do svých přístavů v květnu 2010 v reakci na potopení jihokorejské válečné lodi, na níž zahynulo 46 členů jihokorejského námořnictva. Podle mezinárodního vyšetřovacího týmu korvetu Čchonan tehdy zasáhlo severokorejské torpédo; KLDR ale svůj podíl na tragédii popírá. Soul následně přerušil většinu styků se svým severním sousedem, včetně turistiky, obchodu a humanitární pomoci.

Trajekt vezoucí umělecký soubor z KLDR zakotvil v jihokorejském přístavu Tonghe, který se nachází nedaleko města Kangnung, kde je ve čtvrtek plánováno vystoupení severokorejských umělců. Kangnung také hostí některé olympijské soutěže, včetně turnaje hokejistek, do něhož se zapojí společný korejský tým. Další představení severokorejských umělců je plánováno na neděli do národního divadla v jihokorejské metropoli Soulu.

Severokorejští umělci budou na lodi Mangjongpong 92 i přespávat, minimálně v prvních dnech před cestou do Soulu, což má evidentně zabránit jejich stykům s řadovými Jihokorejci. Soubor Samčijon zahrnuje hudebníky orchestru, zpěváky a tanečnice, v čele s jednou z nejznámějších severokorejských zpěvaček Hjon Song-wol.

Se zpěvačkou měl údajně v minulosti vztah vůdce Kim. V roce 2013 se objevily zprávy, že ji nechal diktátor popravit za šíření pornografie, o devět měsíců později se ale objevila znovu na veřejnosti.

KLDR na olympijské hry v Jižní Koreji vysílá zhruba 550člennou delegaci. Ta by měla kromě 140členného uměleckého souboru zahrnovat rovněž 230 roztleskávaček, 30členné družstvo na předvádění taekwonda, dále 22 sportovců, vysoké činitele a novináře.

V Severní Koreji hudebníci a zpěváci slouží jako klíčový nástroj vládní propagandy. Jihokorejští činitelé sdělili, že vedli jednání se svými severokorejskými protějšky ve snaze zajistit, aby se severokorejský umělecký soubor zdržel během svých vystoupení jakýchkoli politických poselství.

Podle jihokorejského ministerstva pro sjednocení darovala trajekt Mangjongpong 92 někdejšímu severokorejskému vůdci Kim Ir-senovi, dědečkovi stávajícího vůdce Kim Čong-una, v roce 1992 skupina korejských obyvatel Japonska k jeho osmdesátým narozeninám. Loď byla využívána k přepravě cestujících a zboží mezi KLDR a Japonskem do roku 2006, kdy Tokio zakázalo vstup severokorejských plavidel do svých vod.

V lodi jsou desítky kajut různých tříd, včetně speciálních pokojů, v nichž bydleli Kim Čong-unův dědeček a otec. Plavidlo je vybaveno také restaurací, barem s karaoke setem a obchodem, kde si hosté mohou koupit suvenýry a drobné občerstvení, jako například zmrzlinu. Loď má kapacitu 350 osob. Trajekt Mangjongpong 92 naposledy zavítal do Jižní Koreje v roce 2002, kdy vezl severokorejské roztleskávačky na Asijské hry konané v přístavním městě Pusan.

Japonsko a další země v minulosti vyjádřily podezření, že Severní Korea využívá tento trajekt k pašování součástek pro severokorejské jaderné a raketové zbrojní programy.