Ostrava - Lyžaři cestující z měst v Moravskoslezském a Olomouckém kraji do Jeseníků nebo Beskyd mohou ode dneška opět využívat takzvané skibusy. Znovu po roce začaly jezdit na několika trasách a v provozu budou o víkendech a svátcích až do března. Za společnost Arriva Morava, která speciální autobusy provozuje, to ČTK oznámil Roman Herden.

Ředitelka Arrivy Morava Pavla Struhalová uvedla, že ceny jízdenek zůstaly stejné jako v minulé sezoně. "Při cestě do 50 kilometrů zaplatí cestující za lyže nebo snowboard přepravné sedm korun, za delší trasu zaplatí korun deset," uvedla Struhalová.

Skibusy do Beskyd pojedou po dvou trasách: první vede z Ostravy přes Frýdlant nad Ostravicí a Bílou do Velkých Karlovic, druhá z Nového Jičína přes Kopřivnici, Frenštát pod Radhoštěm a Čeladnou na Bílou. Do Jeseníků jezdí skibusy na třech linkách, všechny jedou do Malé Morávky a na Ovčárnu. První vyjíždí z Krnova, druhá jede z Ostravy přes Opavu a Bruntál a třetí z Olomouce přes Rýmařov.

"Kromě toho mohou lidé i nadále využívat turistbus z Olomouce na Ovčárnu, který jezdí o víkendech a svátcích celoročně. I tímto autobusem mohou milovníci zimních sportů cestovat se snowboardy, lyžemi a lyžáky," uvedl Herden. Víkendové jesenické skibusy navíc tento týden budou jezdit každodenně.

Podle Struhalové se v minulé sezoně těšily skibusy velkému zájmu. Ty jesenické najely přes 25.000 kilometrů a přepravily přes 17.000 cestujících, beskydské ujely více než 10.000 kilometrů a přepravily přes 3000 lidí. "Lyže i snowboardy se ukládají ve všech našich skibusech do zavazadlového prostoru, aby se nikomu nic nestalo. Případně o uložení lyží na jiné místo rozhodne řidič," doplnila Struhalová.

Arriva provozuje v České republice 2000 autobusů, 35 trolejbusů a čtyři vlaky a zaměstnává téměř 3200 lidí. Celkový obrat skupiny převyšuje čtyři miliardy korun. Hlavní činností skupiny je linková autobusová doprava, ročně autobusy přepraví přes 115 milionů cestujících. Arriva v Česku je součásti mezinárodní skupiny Arriva, jedné z největších dopravních společností v Evropě, která zaměstnává 55.000 lidí a ročně přepraví více než 2,2 miliardy cestujících ve 14 evropských zemích.