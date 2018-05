Praha - Do tuzemských divadel zajde ročně přibližně každý druhý Čech. Poslední dostupné statistiky Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS) ukazují, že loni návštěvnost klesla na 5,9 milionu lidí z předchozích 6,4 milionu. Diváky do divadel táhne především činohra, s řádovým odstupem následují loutková představení, opery a muzikály. Nejnavštěvovanější scénou je Národní divadlo v Praze, které si dnes připomíná 150 let od položení základního kamene.

Počet stálých divadelních scén v Česku od uvolnění režimu po roce 1989 rostl, tento růst se však loni zastavil. Zatímco v roce 1995 počet stálých scén činil 96, do roku 2016 vzrostl na dvojnásobných 189. Loni klesl na 159, v tom se projevilo mimo jiné uzavření Státní opery Praha v červenci 2016 kvůli rekonstrukci. Divadla měla loni v repertoáru téměř tři tisícovky titulů a uvedla 668 premiér. I tady jde ovšem proti roku 2016 o mírný pokles.

Národnímu divadlu v Praze podle údajů, které NIPOS poskytl ČTK, stoupl počet návštěvníků v roce 2016 na 562.311 lidí, z nichž téměř polovina přišla na operu a třetina na činohru. To jde proti celorepublikovému trendu, kde v divadlech vede návštěvnost činohra. Baletní představení ve zlaté kapličce zhlédlo za rok 2016 přes sto tisíc lidí. V polovině loňského roku se s baletním souborem rozloučil Petr Zuska, který stál v čele Baletu ND 15 let.

Národní divadlo podle informací, které ČTK poskytlo v únoru, za loňský rok prodalo přes půl milionu vstupenek na svá vystoupení na domácích scénách. Utržilo za ně 253 milionů korun. Na předplatném, kterého se loni prodalo 52.598 kusů, ND utržilo 22,7 milionu korun, tedy o devět procent více než v předchozím roce. Celkově se ale lístků do ND prodalo asi o 40.000 méně než v roce 2016 a tržby za ně klesly o 20 milionů korun, což vedení ND vysvětlilo právě uzavřením budovy Státní opery.

Hospodaření Národního divadla skončilo loni v zisku přes 14 milionů korun. Loňský rok byl zejména ve znamení rekonstrukce Státní opery za téměř miliardu, která by měla skončit příští rok. Opravuje se i část areálu na Anenském náměstí, kde od sezony 2018/2019 najde zázemí činohra a hudební archiv. Pro rekonstrukci Nové scény a budovy známé jako Themos je zpracovaná studie proveditelnosti a připravuje se záměr stavby servisního centra Národního divadla v Karlíně.

S velkým odstupem za Národním divadlem Praha je ve statistice návštěvnosti Městské divadlo Brno s 241 tisíci návštěvníky za rok následované Národním divadlem Brno s 220 tisíci. Přes 100.000 návštěvníků za rok má ještě dalších jedenáct scén, které NIPOS poskytly údaje. K této hranici se přiblížilo i Městské divadlo Zlín, které v roce 2016 podle NIPOS přivítalo 96 tisíc návštěvníků. Divadlo na sebe upoutalo pozornost kabaretem nazvaným Ovčáček čtveráček, který měl premiéru v listopadu 2016. Satira zvedla vlnu zájmu napříč republikou.

Stát prostřednictvím MK ČR zřizuje jako svou příspěvkovou organizaci už jen Národní divadlo v Praze. Rozpočet ND tvoří z největší části státní dotace, která v roce 2016 činila 710,5 milionu korun, loni 742 milionů korun a na letošní rok má ND schváleno 806 milionů včetně navýšení platů. Dalším zřizovatelem jsou kraje, které mají pouze Horácké divadlo v Jihlavě a polsko-českou scénu v Českém Těšíně. Většinu veřejných divadel provozují nadále města, převážně stále jako své příspěvkové organizace, ale už také jako obecně prospěšné společnosti či společnosti s ručením omezeným. V Česku fungují také soukromá divadla a od roku 2014 se lze setkávat i s novými subjekty, kdy občanská sdružení do roku 2017 nahradily spolky a pro veřejná divadla přibyla možnost nové právní subjektivity - ústav, respektive zapsaný ústav.