Londýn/Neapol - Fotbalisté Bayernu Mnichov a Realu Madrid postoupili do čtvrtfinále Ligy mistrů. Bayern po domácí výhře 5:1 zvítězil stejným výsledkem i v osmifinálové odvetě na hřišti Arsenalu. Také Real vyhrál oba duely s Neapolí shodným skóre 3:1. V Itálii dnes otočil zápas dvěma góly Sergio Ramos. Real je ve čtvrtfinále posedmé za sebou, Bayern pošesté.

Již sedmé vypadnutí Arsenalu v osmifinále v řadě za sebou znamená, že další boje už budou bez české účasti. Brankář Petr Čech vyřazení sledoval jen z lavičky náhradníků, místo něj dostal šanci David Ospina. Pět branek na domácím stadionu Emirates dostal Arsenal poprvé.

Ještě nikdy v historii Ligy mistrů se nestalo, že by tým otočil čtyřbrankové manko z prvního duelu. Arsenal se o to pokusil, když Bayern zatlačil a ve 20. minutě se dostal do vedení po hezké individuální akci Thea Walcotta. Anglický útočník pronikl do vápna a dělovkou pod břevno překonal brankáře Manuela Neuera.

Jenže do poločasu další gól domácí nepřidali a naopak krátce po změně stran fauloval Laurent Koscielny unikajícího Roberta Lewandowského. Sudí nařídil penaltu, kterou Lewandowski proměnil, a kapitána Arsenalu po krátkém váhání vyloučil.

Oslabený Arsenal se ještě snažil, ale už neměl šanci zabojovat o postup. Naopak Arjen Robben poslal Bayern do vedení a frustrovaní domácí inkasovali ještě třikrát, z toho dvakrát zásluhou Artura Vidala. Výsledkem byla nejvyšší domácí porážka od roku 1998 a prohry 0:5 s Chelsea v Ligovém poháru.

Další debakl ještě zvýšil tlak na kouče Arsenalu Arséna Wengera, proti němuž už před zápasem vedla skupina fandů protestní pochod. Odchod francouzského trenéra žádají i někteří bývalí hráči Arsenalu.

I v Neapoli to chvíli vypadalo, že domácí boj o postup zdramatizují. Dries Mertens dostal od Marka Hamšíka dobrou přihrávku a trefil se na zadní tyč. Potvrdil skvělou střeleckou formu, když v posledních 16 zápasech dal 17 gólů.

Hned vzápětí mohl vyrovnat Cristiano Ronaldo, ale místo prázdné branky trefil jen tyč. Neapol to však nepotrestala, neboť Mertens rovněž napálil míč jen do tyče, což byl zlomový moment.

Po změně stran vyrovnal hlavou po rohovém kopu Ramos. A když tentýž hráč o pět minut později přidal druhý gól po dalším rohu jen z druhé strany, bylo o postupujících jasno. V nastavení se trefil ještě střídající Álvaro Morata.

Real neprohrál v pohárech už 12 utkání v řadě, což je nový klubový rekord.

Výsledky odvet osmifinále fotbalové Ligy mistrů:

SSC Neapol - Real Madrid 1:3 (1:0)

Branky: 24. Mertens - 52. a 57. Ramos, 90. Morata. Rozhodčí: Cakir - Duran, Ongun (všichni Tur.). Diváci: 56.695. První zápas: 1:3, postoupil Real.

Sestavy:

Neapol: Reina - Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghúlam - Allan (56. Rog), Diawara, Hamšík (75. Zieliňski) - Callejón, Mertens, Insigne (70. Milik). Trenér: Sarri.

Real: Navas - Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo - Modrič (80. Isco), Casemiro, Kroos - Bale (68. Vázquez), Benzema (77. Morata), Ronaldo. Trenér: Zidane.

Arsenal - Bayern Mnichov 1:5 (1:0)

Branky: 20. Walcott - 80. a 85. Vidal, 55. Lewandowski z pen., 68. Robben, 78. Costa. Rozhodčí: Sidiropulos - Efthimiadis, Kostaras (všichni Řec.). ČK: 54. Koscielny (Arsenal). Diváci: 59.911. První utkání: 1:5, postoupil Bayern.

Sestavy:

Arsenal: Ospina - Bellerín, Mustafi, Koscielny, Monreal - Oxlade-Chamberlain, Xhaka, Ramsey (72. Coquelin) - Walcott, Giroud (72. Özil), Sánchez (72. Lucas). Trenér: Wenger.

Bayern: Neuer - Rafinha, Martínez, Hummels, Alaba - Vidal, Alonso - Robben (70. Costa), Thiago (79. Sanches), Ribéry (79. Kimmich) - Lewandowski. Trenér: Ancelotti.