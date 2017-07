Praha - Koncertní film The End of The End legendární metalové skupiny Black Sabbath vstoupí 28. září na jediný den do světových kin včetně českých. Jde o záznam ze dvou únorových koncertů v Birminghamu, kterými se kapela po téměř 50 letech definitivně rozloučila s fanoušky. Ve filmu zazní hity jako Iron Man, Paranoid nebo War Pigs v podání tří ze čtyř původních členů kapely - zpěváka Ozzyho Osbourna, kytaristy Tonyho Iommiho a basáka Terrence Geezera Butlera. ČTK o tom za společnost Aerofilms informovala Zuzana Raušová. Seznam kin, kde bude dokument 28. září uveden, je na www.koncertyvkine.cz.

"Vrátit se po všech těch letech zpátky domů bylo vážně mimořádné. I když rozloučit se s fanoušky, kteří nám byli po léta tak neuvěřitelně věrní, nebylo snadné. Na začátku se nám ani nesnilo o tom, že se naše poslední show odehraje na ´domácím hřišti´," uvedli ke snímku Black Sabbath.

Film natočil Dick Carruthers, režisér hudebních snímků jako Led Zeppelin: Celebration Day nebo Imagine Dragons: Smoke + Mirrors Live. Skladby jsou doplněny záběry zákulisního špičkování a osobními rozhovory, v nichž kapela vzpomíná na léta společného působení.

Show ve vyprodané hale Genting Arena bylo završením rozlučkového turné The End, které vidělo 1,5 milionu lidí. V rámci turné, které začalo loni v lednu a zahrnovalo celkem 81 koncertů, zahráli "sabati" v červnu 2016 i v Praze.

"Děkujeme vám, dobrou noc, moc vám děkujeme," říká publiku na závěr dvouhodinového vystoupení Osbourne. Již dříve prohlásil, že rozlučkové turné je skutečně poslední koncertní šňůrou kapely. Hudebníci ale hodlají pokračovat ve svých sólových projektech.

Z původní sestavy Black Sabbath chyběl na turné pouze bubeník Bill Ward, který se nedokázal dohodnout s ostatními na podmínkách vystoupení. Za bicími ho nahradil Tommy Clufetos, který hrál ve skupinách rockerů jako Ted Nugent a Alice Cooper. S Black Sabbath vystoupil také klávesista Adam Wakeman, syn slavného Ricka Wakemana.

Black Sabbath zaujali už prvním albem s názvem Black Sabbath z roku 1970 a hned následujícím albem Paranoid se dostali na výsluní světové rockové scény. Právě skladby z těchto dvou alb jako Iron Man či War Pigs tvořily základ koncertního programu. Ale i jejich poslední album s názvem 13 z roku 2013 se skladbami jako God is Dead? přivítali fanoušci i kritika s nadšením. Black Sabbath jsou držiteli prestižní hudební ceny Grammy a zařadili se k zakladatelům heavy metalu.