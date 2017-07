Pardubice - Do české armády přichází víc vojáků, než z ní odchází. ČTK to dnes řekl při návštěvě 14. pluku logistické podpory Pardubice náměstek ministra obrany Jakub Landovský. Dokazuje to i příklad tohoto útvaru, jehož stav se ročně zvyšuje o 150 lidí, cílového počtu - 1800 vojáků - by mělo být dosaženo do pěti let.

"K pluku přichází zhruba 150 nových vojáků po odečtení odchodů každý rok. Je jen důležité je náležitě připravit na budoucí působení. Práce logistika vyžaduje jazykové vybavení nebo řidičské průkazy. Stát do toho investuje a kariéra by měla být dlouhodobá a stabilní," uvedl Landovský.

Podle něj se české armádě daří plošně získávat nové vojáky. Příčinu vidí v dobré reputaci armády, v jejím rozmístění v různých regionech země, v dobrých finančních podmínkách, jistotě a v tom, že služba je "víc než obyčejné povolání". Svou roli podle něj hraje i touha po dobrodružství a účasti v misích v zahraničí. Velitel pluku Stanislav Hudeček vidí jako hlavní motiv příchodu nových vojáků změněnou bezpečnostní situaci a hrozící konflikt. Navzdory velmi nízké míře nezaměstnanosti česká armáda vykazuje podle Landovského přírůstek zhruba tisícovky lidí ročně.

Logistický pluk Pardubice zajišťuje kromě běžného zásobování také působení českých vojáků v zahraničních misích, armádní cvičení v tuzemsku i cizině, zabezpečuje průjezd aliančních partnerů přes území České republiky, pracuje pro jednotky rychlého nasazení NATO, případně vytváří zázemí pro vojáky střežící hranice proti nelegální migraci. Kromě 141. zásobovacího praporu v Pardubicích se skládá i z 142. praporu oprav v Klatovech a nově ze 143. zásobovacího praporu v Lipníku nad Bečvou. "Celý útvar má 90 procent řidičů, ale i kuchaře a opraváře na další vozidla pozemních sil, kteří musí absolvovat kurzy i v zahraničí. Dnes máme skoro 1400 lidí, měli bychom mít přes 1800," dodal Hudeček.

Ministerstvo obrany letos počítá se zvýšením počtu vojáků české armády o 1725. Loni se zvýšil počet vojáků z povolání o 1214, přibylo také více než 120 občanských a státních zaměstnanců. Podle současných tabulek by měl mít resort obrany 27.000 profesionálních vojáků. Po škrtech v době hospodářské krize se ale jejich počet postupně snížil na méně než 21.000. Poslední dva roky armáda zahájila masivní nábor. Před časem ministr obrany Martin Stropnický (ANO) i náčelník generálního štábu Josef Bečvář vyjádřili názor, že nynější zvažované počty jsou nedostatečné a počet profesionálů by se měl postupně zvýšit na více než 30.000.