Účastníci mezinárodní dálkové rallye veteránských vozidel The Winter Trial 2017 projeli 25. ledna Českým rájem. Trasa soutěže vede přes Německo a Českou republiku až do Rakouska. Měří 2500 kilometrů a jede se za běžného provozu. Soutěže se účastní na 60 automobilů, které patří do kategorie veteránů. ČTK/Petrášek Radek

Turnov (Semilsko) - Do České republiky se po čtyřech letech vrátil zimní mezinárodní orientační dálkový závod pro automobilové veterány The Winter Trial. V předchozích třech letech jeho pořádání nepřálo počasí, nebyl sníh. ČTK to řekl předseda Klubu historických vozidel v Mladé Boleslavi Ladislav Pakosta, který nizozemským organizátorům pomáhá při přípravě trasy na českém území.

"Ještě na Vánoce to vypadalo, že ani tentokrát to nebude," uvedl Pakosta. Vydatná lednová sněhová nadílka ale situaci zcela změnila. "Dva měřené úseky v okolí Mariánských Lázní se musely dokonce zrušit, na silnicích bylo přes metr sněhu," dodal. Doplnil, že problémy byly i na Chomutovsku, tam se ale podařilo trať protáhnout.

Jedenáctý ročník závodu odstartoval v neděli na jihovýchodě Nizozemska u města Maastricht, trasa vede přes Německo, Českou republiku až do Rakouska. Tam by měl závod ve čtvrtek skončit. Zhruba 60 posádek ze sedmi zemí musí zvládnout 2500 kilometrů, jede se za normálního provozu. Řidiči musí dodržovat silniční pravidla a na trase mají takzvané soutěže pravidelnosti. To znamená, že vytyčený úsek musí projet v přesně stanoveném čase. "Každá vteřina nahoru či dolů znamená trestné body," vysvětlil Pakosta.

Posádky dnes vyjely z Liberce. První soutěž pravidelnosti je dnes čekala v Českém ráji, trasa vede z Turnova po vedlejších silnicích na Hrubou skálu. Měřené úseky budou mít dnes účastníci závodu také například v Deštné a Rokytnici v Orlických horách. Etapa dnes končí v Olomouci.

Ve startovním poli jsou podle Pakosty hlavně automobily ze 70. a 80. let. "Jsou tam vozy všech značek, bavoráky, porsche, saaby," popsal. Letos nejede žádná česká posádka. "Není to levná záležitost. Jen startovné je 8500 eur (230.000 Kč)," uzavřel Pakosta.