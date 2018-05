Ilustrační foto - Přes přechod v Rozvadově vjel 25. března do Česka konvoj amerických a britských vojáků. Míří do Polska, kde budou působit v rámci snahy NATO o posílení východních členů.

Rozvadov - Do České republiky přijede dnes večer první část konvoje americké armády, který se v rámci cvičení Saber Strike 2018 přesunuje z Německa do Pobaltí. Hraniční přechod Rozvadov překročí kolem 19:00 a po dálnici D5 a přes Pražský okruh zamíří do kasáren ve Staré Boleslavi, kde vojáci přenocují. Druhý den vyrazí kolem 7:00 k hraničnímu přechodu Náchod. Druhá část konvoje přijede do Rozvadova ve čtvrtek večer. Celkem by měl konvoj zahrnovat asi 400 vozidel a 1000 vojáků.

První blok, který přijede dnes, čítá do 170 vozidel a do 300 osob, s ohledem na plynulost dopravy bude rozdělen do sedmi proudů vždy se zhruba hodinovým rozestupem. Druhá část konvoje, která přijede do Rozvadova ve čtvrtek večer, bude rozdělena do deseti částí.

Americké vojáky doprovodí Vojenská policie a Policie ČR. Žádné ukázky pro veřejnost, jak tomu bylo v některých případech v minulých letech, armáda neplánuje.

Českou republikou za poslední tři roky projelo několik větších konvojů americké armády. Pozornost vyvolal především první z nich. I když se proti němu zpočátku ozývali hlavně odpůrci NATO, americké vojáky nakonec během cesty i na jednotlivých zastávkách vítaly tisíce lidí.