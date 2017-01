Brno - Zájem zahraničních turistů o Českou republiku v posledních letech roste, podílí se na tom i bezpečnostní situace ve světě. Státní agentura CzechTourism odhaduje, že loni do hromadných ubytovacích zařízení přijelo mezi osmi a devíti miliony turistů z ciziny, což je minimálně o sedm procent více než v roce 2015. Na veletrhu Regiontour v Brně to ČTK řekla ředitelka agentury CzechTourism Monika Palatková. Podle ní Česku pomáhá fakt, že je považováno za jednu z nejbezpečnějších zemí.

Čísla za celý loňský rok zatím nejsou definitivní. Za první tři čtvrtletí do hromadných ubytovacích zařízení přijelo 7,1 milionu zahraničních turistů, což bylo o 6,3 procenta více než v roce loňském. Mírně vzrostly i průměrné výdaje zahraničních turistů. Nejvíce turisté utrácejí za dopravu, ubytování a stravován.

Trend růstu by měl pokračovat i letos. "Nechci být příliš optimistická, pokud se nic nezmění v oblasti bezpečnostní, ekonomické, mohl by trend pokračovat," uvedla Palatková.

Podle ní lze vysledovat zájem zahraničních návštěvníků i o místa mimo Prahu. "Pozitivní je dvouciferný nárůst příjezdů ze sousedních zemí," uvedla Palatková.

Na brněnském výstavišti dnes začaly veletrhy cestovního ruchu Go a Regiontour, které přitahují čím dál více zájmu států střední Evropy i podnikatelů z nich. Více vystavovatelů přijíždí ze Slovenska, Maďarska a Rakouska, do budoucna by jich mělo být více i z Polska. Nabídky cestovních kanceláří a turistických regionů lidé mohou navštívit do neděle.