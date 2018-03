Praha - Do České republiky by měl letos přijet francouzský prezident Emmanuel Macron. Novinářům to po dnešní schůzce na Pražském hradě s prezidentem Milošem Zemanem řekl ministr zahraničních věcí v demisi Martin Stropnický (ANO). Podle informací ČTK by se návštěva mohla uskutečnit už v květnu. Stropnický se Zemanem kromě zahraničních cest a návštěv zahraničních politiků v Česku řešil také například obměnu českých velvyslanců.

Macronovu návštěvu Stropnický zmínil ve výčtu zahraničních kontaktů, které s prezidentem probírali. Zeman příští týden navštíví jako první zemi ve svém druhém funkčním období Slovensko. "V plánu jsou cesty do dalších sousedních států včetně Německa a Rakouska a našeho polosouseda Maďarska," uvedl Stropnický.

Ministr se s prezidentem dohodl, že na Hradě se budou podobně jako v minulém volebním období konat koordinační schůzky premiéra, ministra zahraničí, předsedů obou komor Parlamentu a případně i ministra obrany s prezidentem. První jednání by se mohlo na Hradě uskutečnit zhruba v polovině května, uvedl Stropnický. Schůzky se v posledních letech konaly asi jednou za čtvrt roku.

Se Zemanem dnes ministr hovořil také o přirozené obměně velvyslanců. "Je pravda, že k rotacím musí docházet, i v tom je shoda," uvedl. Letos by se změny měly týkat zhruba 20 míst, první polovinu by mohla projednat vláda během dubna. "Základní shoda tam na tom panuje," dodal ministr.

Stropnický novinářům řekl, že schůzka na Hradě byla dlouhodobě plánovaná. Týkala se také Evropské unie, brexitu, visegrádské čtyřky či "situace v nejrůznějších koutech zeměkoule", uvedl Stropnický.