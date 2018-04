Praha - Českou republiku by po více než dvou desítkách let měl navštívit indický prezident. Do Prahy Rám Náth Kóvind přijede podle informací ČTK na podzim. Představitel druhé nejlidnatější země světa se v Česku setká s předními politickými představiteli včetně prezidenta Miloše Zemana. Do Česka se také letos chystá třeba francouzský prezident Emmanuel Macron, chorvatská prezidentka Kolinda Grabarová-Kitarovičová a mluví se také o podzimní návštěvě některého z vysokých představitelů USA.

Indie znamená pro české exportéry slibnou destinaci. Podle dokumentů české diplomacie jde o nejrychleji rostoucí velkou ekonomiku, která každoročně zaznamenává vzestup HDP o sedm až osm procent. Růst se očekává i v dalších letech.

O setkání na nejvyšší úrovni se česká diplomacie snažila několik let, zajistit návštěvu indického prezidenta v Praze dostal za úkol v roce 2015 i nový český velvyslanec Milan Hovorka. Pražský hrad byl ochoten i ustoupit z takzvané reciprocity, kdy se prezidenti v návštěvách střídají. I když je nyní řada na indické hlavě státu, aby přijela do ČR, hradní diplomacie před časem pod vedením tehdejšího ředitele hradního zahraničního odboru a někdejšího velvyslance v Indii Hynka Kmoníčka nevylučovala, že se Zeman vydá do Indie dříve.

V České republice byl naposledy indický prezident v říjnu 1996, kdy s chotí navštívil Prahu a následně Karlovy Vary Šankar Dajál Šarma. Naopak v Indii byli na oficiální návštěvě čeští prezidenti Václav Havel v únoru 1994 a Václav Klaus v listopadu 2005.

Českou republiku letos čekají i další významné návštěvy. Již v květnu by měl do Prahy přiletět francouzský prezident Macron. Kromě setkání s politiky by se měl také podle informací ČTK zastavit třeba na fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Francouzský prezident byl v Česku naposledy v listopadu 2016, kdy přiletěl François Hollande. Podle informací ČTK by také měla do Prahy letos zavítat chorvatská prezidentka Grabarová-Kitarovičová. Ta poslala Zemanovi obsáhlou gratulaci po jeho vítězství v lednových prezidentských volbách. Uvedla v ní, že se těší na další setkání s českou hlavou státu. Zeman byl v Chorvatsku na návštěvě před rokem.

Na podzim by pak Praha mohla přivítat v souvislosti se 100. výročím vzniku Československa některého z vysokých představitelů USA. Mluví se o možné návštěvě amerického viceprezidenta Mika Pence.