Praha - Stovky lidí se v pátek přišly podívat do vily spisovatele Karla Čapka na pražských Vinohradech. U příležitosti 100. výročí oslav vzniku Československa ji v pátek vpodvečer zpřístupnila radnice Prahy 10, která chystá její opravu. Budovu, ve které se scházeli první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk, novinář Ferdinand Peroutka a další osobnosti první republiky, otevře radnice pro velký zájem návštěvníků opět 9. srpna.

Na prohlídku domu, kde bydlel Karel Čapek se svým bratrem Josefem, čekali lidé v několik desítek metrů dlouhé frontě. Byli mezi nimi zejména senioři a členové Společnosti bratří Čapků, ale i rodiny s dětmi. Lidé přijeli nejen z Prahy, ale i z jiných měst. Vzhledem k omezenému prostoru uvnitř vily vstupovali dovnitř každých asi deset minut v menších skupinách po zhruba 20 lidech.

Veřejnost si dnes vilu mohla prohlédnout poprvé. Objekt je téměř vyklizený a připravený k rekonstrukci, která by měla být hotová do roku 2021. Návštěvníci v několika místnostech viděli vestavný nábytek, ale také Čapkovu postel nebo křeslo, ve kterém sedával Masaryk. Zhlédnout mohli i zhruba 50 historických fotografií interiéru.

"Jsem strašně rád, že jsem to viděl. Nechápu, proč to pět let trvalo, než jsme se sem mohli podívat," řekl ČTK po prohlídce budovy jeden ze členů Společnosti bratří Čapků Jiří Karel Klika. Na pražské Vinohrady přijel ze Staré Hutě, kde měl Čapek své letní sídlo. Podle něj patří tento slavný spisovatel mezi největší osobnosti české historie a kultury. Doufá v to, že vila se veřejnosti co nejdříve otevře už napořád.

Pro velký zájem lidí zpřístupní radnice vilu opět 8. srpna a bude zřejmě uvažovat i o dalších termínech, řekl dnes ČTK její mluvčí Vít Novák.

Bratři Čapkové si dvojdům nechali postavit v letech 1923 až 1924 podle návrhu architekta Ladislava Machoně. Po jejich smrti zdědili dům příbuzní. Spisovatelovu polovinu zakoupila radnice v roce 2013 od dědiců Čapkovy manželky Olgy Scheinpflugové. Za nemovitost zaplatila 28 milionů korun, za inventář 15,9 milionu. Druhá část dvojdomku patří potomkům Josef Čapka.

Po dokončení oprav by se vila měla otevřít veřejnosti ve stavu, v jakém byla původně kolem roku 1935. Pracovní skupina k projektu se snaží zjistit, jaká byla v budově výmalba, kde byly původně dveře nebo jaká byla koupelna či kuchyně. Právě díky slibu zachování ducha místa zvolili dědicové nabídku radnice, přestože byla proti jiným finančně nižší.

Při zkoumání vily poté, co ji převzala Praha 10, nalezli vědci různé zajímavé předměty. Patří mezi ně například sádrová posmrtná maska, která byla spisovateli sejmuta asi hodinu po smrti. Odborníci objevili také vějíř, který měla Scheinpflugová na jeho pohřbu, sešity se skicami z cest spisovatele, fotografie z jeho mládí i neznámou kresbu Karlova bratra Josefa z jeho věznění v koncentračním táboře.

Některé archiválie z vily jsou v depozitářích, jiné jsou součástí výstav. Dvanáct děl a artefaktů bylo zapůjčeno na výstavu do Japonska, další na výstavy v Galerii Středočeského kraje nebo Národní galerii.