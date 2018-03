Londýn/Moskva - Do Británie dnes mají přijet zástupci Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) odebrat vzorky látky použité k útoku na bývalého ruského agenta Sergeje Skripala, který byl spolu s dcerou Julijí před dvěma týdny otráven na jihu Anglie nervově paralytickou látkou. Šéf britské diplomacie Boris Johnson dnes bude v Bruselu o vývoji kauzy informovat své kolegy na jednání ministrů zahraničí EU.

Londýn z útoku nervovou látkou Novičok viní Moskvu, ta to odmítá. Británie kvůli incidentu vypověděla ze země 23 ruských diplomatů a stejný počet diplomatů vyhostilo v sobotu v odvetném kroku Rusko.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí v sobotu v ruské televizi popřela, že by se substance vyráběla v bývalém SSSR nebo v Ruské federaci. Obvinila zároveň Británii, Česko, Slovensko, Švédsko a USA, že jsou možnými původci této látky. Praha, Bratislava i Stockholm to důrazně popřely. Johnson pak v neděli uvedl, že stopa z vyšetřování původu látky použité při útoku proti Skripalovi a jeho dceři směřuje neúprosně do Kremlu.