Strašice (Rokycansko) - Do Brd, Českého lesa a na Tachovsko začnou od soboty 28. dubna jezdit z Plzně víkendové cyklobusy. Tři základní trasy do turisticky oblíbených lokalit budou v provozu do 30. září. Cyklobusy mohou využít také pěší turisté i cestující mezi zastávkami, řekl ČTK Zbyněk Hupák z ČSAD autobusy Plzeň.

Brdský cyklobus, tedy autobus s cyklovlekem pro minimálně 27 kol, pojede z Plzně přes Starý Plzenec, Spálené Poříčí, Míšov/Brdy, Rožmitál pod Třemšínem do Příbrami. "Cyklisté mohou po trase navštívit Padrťské rybníky, legendární vrch Třemšín, Rožmitál a Hornické muzeum v Příbrami," uvedl Hupák. Autobus vyjíždí z Plzně každou sobotu, neděli a ve svátek v 07:45, z Příbrami pak v 15:30. V pracovní dny v červenci a srpnu budou autobusy přepravovat ve skříňovém vleku až 12 kol.

Tuto sobotu v 08:00 vyjede letos poprvé z Plzně také cyklobus opačným směrem na Horní Chodsko a do Českého lesa. Pojede přes Nýřany, Horšovský Týn, Bělou nad Radbuzou, Železnou až na Přimdu. "Cyklisté mohou navštívit hrad a zámek v Horšovském Týně, romantické Sedmihoří, nepoznaný Český les, města Bělá, Hostouň a Poběžovice, pramen řeky Radbuzy, hrad Přimda a rybník Sycherák," uvedl Hupák. Spoj, který přepraví minimálně 24 jízdních kol, pojede letos nově z Přimdy, a to v 16:50.

Třetí cyklobus Mže, který bude přepravovat nejméně 19 jízdních kol, je veden kolem Hracholuské přehrady přes historická města Stříbro, Bor a Tachov a doveze cestující do severní části Českého lesa. Vyjíždí z Plzně v 08:15 a do Staré Knížecí Huti dorazí v 10:05. Nazpět vyjede v 15:50 ze zastávky Lesná, Stará Knížecí Huť. Přes Tachov, kde bude v 16:25, pojede na Plzeň, kam dorazí před 17:45.

Cena za přepravu jízdního kola je bez ohledu na přepravovanou vzdálenost 30 Kč za jednosměrnou jízdenku. Zpáteční je se slevou za 20 Kč. Jízdenku včetně místenky lze koupit v kamenných kancelářích AMSBUS v ČR. Nákup je možný také po internetu na www.csadplzen.cz/e-jízdenka a také přímo u řidiče autobusu v nástupní zastávce.