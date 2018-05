Praha - V příští sezoně basketbalové NBL by se měl objevit další pokračovatel rodu Welschů. Syn bývalého reprezentanta Petra Welsche a synovec druhého Čecha v NBA Jiřího Welsche Marek jako kapitán dovedl pražskou akademii GBA k třetímu místu v juniorské extralize za Nymburkem a vítězným USK Praha a nyní se v osmnácti letech chystá na přechod do nejvyšší soutěže. Měl by obléknout dres Svitav.

"Dá se říct, že vývoj kariéry má zatím ideální. Daří se mu, vyhýbají se mu zranění, má nabídku z americké univerzity a vedli jsme jednání se třemi kluby z NBL. S jedním jsme blízko dohody," řekl ČTK Markův otec Petr Welsch, který má z roku 1999 ligový titul s Mlékárnou Kunín a ve stejném roce si zahrál na mistrovství Evropy.

Že syn pokračuje v rodinných šlépějích, to ho těší. "Není to důležité, ale je to příjemné. Nikdy jsme to neplánovali, ale přeci jen pochází z basketbalového prostředí, takže po čase se z fotbalu rozhodl přesunout na basketbal. Jsme rádi, že se mu daří, ale hlavně že ho to baví a naplňuje ho to. Kdyby ho bavilo cokoli jiného, třeba volejbal, a dařilo se mu stejně, tak z toho budeme mít stejnou radost," ujistil Petr Welsch.

Slavné basketbalové jméno Marka netíží, i když tím poutá pozornost fanoušků soupeře. "Někdy je to trochu nepříjemné, když slyším z hlediště nadávky, ale snažím se to nevnímat a soustředit se na hru. Největší očekávání si dávám na sebe já sám. Rodina mně nechává úplnou volnost. Chci být profesionální hráč a dostat se nejvýše, co to půjde," řekl Marek.

Nyní by měl začít získávat zkušenosti se seniorským basketbalem a šanci mu chtějí dát ve Svitavách, v klubu letošních semifinalistů NBL. "Jednali jsme i s Pardubicemi, ale je třeba vybrat správný klub a správné místo. Proto jsme blízko dohody se Svitavami, kde nám vyjdou nejvíce vstříc, co se týče počtu minut, spolupráce, zázemí, individuálních tréninků, a také trenér Růžička věří mladým hráčům. Pak už bude na Markovi, aby si z toho vzal co nejvíc," prohlásil otec Petr.

Důležitým faktorem je i to, že Marek plánuje projít americkým univerzitním systémem a k tomu nesmí mít profesionální smlouvu. "Má nabídku z univerzity a Pardubice by chtěly delší spolupráci než rok. Ve Svitavách nám vyjdou vstříc," podotkl Welsch starší. "Určitě bych si rád zahrál v Americe, kde mají nejlepší basket. Ale musím si nejprve dodělat školu tady v Česku a za dva roky se uvidí," dodal Marek Welsch.

V lize se pokusí zúročit zkušenosti, které nabral během čtyř let v GBA, pražské akademii připravující talenty z celé Evropy. "S GBA jsme spokojeni maximálně. Pro Marka to byly skvělé čtyři roky nejen basketbalově, ale i mentálně. Tím, že je to mezinárodní organizace, tak se s tím musí hráči vyrovnat i jazykově a kulturně. To ho velmi posunulo co do osobnosti. Kdybychom měli možnost se rozhodovat znovu, tak tuto cestu zvolíme opět," pochválil Petr Welsch projekt trenéra Juliana Beťka.

Sám Welsch už si totiž netroufne synovi příliš radit. "Já přeci jen hrál basket v jiných časech, hra se od té doby hodně posunula a už se neodvažuji do toho po odborné stránce mluvit. Snažím se spíš pomoct zkušenostmi a hlavou, protože ta je možná důležitější než dovednosti. Proto jsme vybrali GBA, protože tam jsou dostatečně odborní lidé, aby mu předali dost na současný, ale hlavně na ten budoucí basket. Jak říkal Jarda Jágr: 'Nebruslím tam, kde je puk, ale tam, kde puk může být, proto jsem lepší než ostatní'," prohlásil Petr Welsch.

"Táta mě maximálně podporuje. Když mám špatný zápas, tak mi dává rady. Já se je pak snažím aplikovat," řekl Marek Welsch. Rady může dostávat i od ještě úspěšnějšího strýce Jiřího, současné opory Pardubic a hráče se zkušenostmi z NBA. "Se strejdou nejsem často v kontaktu, protože oba máme napilno, ale občas mi něco řekne. Bylo by super si s ním ještě zahrát, ale má také už svůj věk a asi nám to nevyjde," mrzelo ho.

Naposledy si společně všichni tři zahráli před dvěma lety, kdy se otec Petr loučil v Holicích s basketbalem definitivně. "Byla to taková benefice, na kterou jsem pozval kamarády a hráli jsme proti našim rodným Holicím. Zahrál jsem si s Markem i Jirkou a koučoval nás táta. To bylo super. Já už kvůli kotníkům ale přesedlal jen na hokej," dodal Petr Welsch.